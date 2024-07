Μάργκοτ Ρόμπι: Περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Τομ Ακερλέι

Δείτε διάφορα στιγμιότυπα από την πρεμιέρα της ταινίας Barbie

Μητέρα για πρώτη φορά ετοιμάζεται να γίνει σε λίγους μήνες από τώρα η Μάργκοτ Ρόμπι, κυοφορώντας το παιδί του Τομ Ακερλέι.

H Μάργκοτ Ρόμπι με τον Τομ Ακερλέι στο κόκκινο χαλί των φετινών βραβείων Όσκαρ /AP Images - Jordan Strauss

Η διάσημη ηθοποιός γνωρίστηκε με τον γνωστό σκηνοθέτη και ηθοποιό στα γυρίσματα της ταινίας «Suite Française» το 2013 και μαζί έχουν ιδρύσει την εταιρεία παραγωγής LuckyChap Entertainment.

Την Κυριακή 7/7, η DailyMail.com εξασφάλισε στιγμιότυπα της «Barbie» με φουσκωμένη κοιλίτσα, τα οποία τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια των διακοπών της με τον αγαπημένο της στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας, ενώ τη χαρμόσυνη είδηση επιβεβαίωσε το People.

