Μάργκοτ Ρόμπι: Η «Βarbie» με λευκό ολόσωμο μαγιό στη Φολέγανδρο

Δείτε διάφορες φωτογραφίες από την πρεμιέρα της Barbie

Μετά την τεράστια επιτυχία της ως πρωταγωνίστρια της «Barbie», η Μάργκοτ Ρόμπι απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές με τον σύζυγό της, στην Ελλάδα.

Το ζευγάρι, όπως πολλοί celebrities του εξωτερικού, επέλεξε τη χώρα μας για να περάσει το καλοκαίρι του και να απολαύσει τα καταγάλανα νερά της Ελλάδας.

Οι δυο τους βρέθηκαν αρχικά στη Φολέγανδρο, όπου η ηθοποιός εντοπίστηκε από θαμώνα να τρώει σε γνωστό εστιατόριο του νησιού.

Στη συνέχεια, το αγαπημένο ζευγάρι επισκέφτηκε τη Σίφνο και η DailyMail δημοσίευσε φωτογραφίες με τη χολιγουντιανή σταρ να κάνει βουτιές σε μια παραλία μαζί με τον αγαπημένο της, Τομ Άκερλεϊ.

Η 33χρονη ηθοποιός εθεάθη με ένα λευκό ολόσωμο μαγιό σε παραλία του νησιού και έκλεψε όλα τα βλέμματα.

EXCLUSIVE: Margot Robbie looks sensational in a plunging white bathing suit as she packs on the PDA with husband Tom in Greece - before hauling her own luggage onto a public ferry https://t.co/5iH4W4HJsu