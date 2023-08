Barbie: Το κινηματογραφικό μπλοκμπάστερ έφερε «επιδημία» χωρισμών!

Δείτε διάφορες φωτογραφίες από την πρεμιέρα της Barbie

Παρότι έχει συγκεντρώσει πάνω από 775 εκατομμύρια δολάρια κάνοντας ρεκόρ εισιτηρίων, η ταινία Barbie δεν έφερε ιδιαίτερη τύχη στα ζευγάρια που την είδαν στο σινεμά.

Κι όμως... η Μάργκοτ Ρόμπι κατάφερε να δούμε τη Barbie με διαφορετικό μάτι! /Φωτογραφία AP Images/Vianney Le Caer

Μια εβδομάδα μετά την κυκλοφορία του φιλμ με τη Μάργκοτ Ρόμπι να θίγει μια σειρά από φεμινιστικές κι υπαρξιακές ανησυχίες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν από ιστορίες γυναικών που λένε ότι αναθεώρησαν βαθιά όσον αφορά τις σχέσεις τους, εξαιτίας της ταινίας.

Η Dua Lipa υπογράφει μια από τις μεγάλες επιτυχίες που ακούγονται στην ταινία, το Dance The Night

«Είμαι μα%*$£ς που χώρισα με το αγόρι μου για την ταινία Barbie;» ρώτησε μια γυναίκα σε μια δημοφιλή πλατφόρμα που τα μέλη της μοιράζονται διάφορους προβληματισμούς τους για τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Στο TikTok, μια άλλη γυναίκα δήλωσε ότι η ταινία την έκανε να αντιληφθεί πως ο σύντροφός της, της συμπεριφερόταν με απαξιωτικό τρόπο και τον χώρισε. «Σε ευχαριστώ Barbie που με ενδυνάμωσες, που μου έδωσες αυτοπεποίθηση, που με έκανες να συνειδητοποιήσω ότι αξίζω κάτι καλύτερο», σχολίασε.

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ κι η Μάργκοτ Ρόμπι έδωσαν μια πιο... ανθρώπινη διάσταση στην Barbie και τον Ken /Φωτογραφία AP Images/Vianney Le Caer

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις περιπτώσεις χωρισμού που έφερε η ταινία για τη δημοφιλή κούκλα της Mattel. Μια 27χρονη γυναίκα που επίσης χώρισε, αφού παρακολούθησε μαζί με το αγόρι της το φιλμ, έγραψε στο Twitter, πως οι αντιδράσεις του μέσα στην αίθουσα, όσο η Μάργκοτ Ρόμπι ξεδίπλωσε το «κουβάρι» του προβληματισμού της ως σύγχρονη γυναίκα, την έκανε να συνειδητοποιήσει πως έπρεπε να χωρίσουν.

did anyone watch Barbie and suddenly want to break up w their boyfriend or was that just me?🤒



“are you crying???” you’re just a guy and you’ll never understand how difficult it is to be a woman in a man’s world. there’s this attention to detail that a lot of men don’t have.