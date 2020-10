Ματίνα Ζάρα - Λάμπρος Χούτος: Έκαναν μαζί video clip μετά τον αρραβώνα

Η Ματίνα Ζάρα, η ταλαντούχα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός που έχει ξεχωρίσει από τα πρώτα της δισκογραφικά βήματα, μας παρασύρει στην τρέλα της αγάπης με το music video για την επιτυχία της «Mad Love»!

Με vintage και kinky αισθητική, το music video που σκηνοθέτησε ο Δημήτρης Γκάνιος δείχνει την ιστορία ενός ευκατάστατου ζευγαριού που προσπαθεί να βρει έναν πεθαμένο έρωτα μέσα από ερωτικά τρίγωνα.. Το σενάριο έγραψε ο σύντροφος της τραγουδίστριας, Λάμπρος Χούτος, ενώ τα γυρίσματα έγιναν στο σπίτι του καλού τους φίλου, Ηλία Ψινάκη.

To «Mad Love», που ηχογραφήθηκε στα παγκοσμίου φήμης Black Rock Studios στη Σαντορίνη, κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από λίγους μήνες και κατάφερε αμέσως να ξεχωρίσει.

Το αγγλόφωνο house pop track, τη μουσική και τους στίχους του οποίου υπογράφουν οι Matina Zara, Leon Bolier και Dimitris Voukelatos, δίνει συνέχεια στα επιτυχημένα singles της Ματίνα Ζάρα, μετά τα «Kiss and Tell», «Lies» , «Lose It All» και «I Need It» και ακούγεται δυνατά, ακόμα και μέσα από τις οθόνες μας!