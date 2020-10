Αρραβωνιάστηκαν Χούτος-Ζάρα:Ο Λάμπρος είναι ό,τι πιο όμορφο μου έχει συμβεί

Ευχαριστώ που με το “ναι” με έκανες να νιώσω ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο ❤️ @matina.zara 💍 Special Thanks: @okmagazinegr @nickgeorgiadis @asteriskas Planner: @thinkhappyevents Photography: @kostismouselimis Videography: @george_zorbas Makeup & Hair: @giorgiaxristodoulou_ Florals: @jimlabraco Venue: @villa_lefkothea @keavillage Dress: @vassia_kostara Suit: @christakis_athens Jewelry: @aelia_crafts Shoes: @cardou_official #engaged #love #couple #gettingmarried #happiness #photography #tzia #greekislands #couplephotoshoot

A post shared by Lambros Choutos (@lambros_choutos) on Oct 1, 2020 at 3:32am PDT