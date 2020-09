Γρηγόρης Αρναούτογλου: Το συγκινητικό μήνυμα για τον σκύλο που έχασε

Μακάρι να ήταν αλήθεια,εγω να να μεγαλώνω και ο Άρνι μου να ειναι ακόμα έτσι... σας ευχαριστώ ρε παιδιά για την φώτο που ανεβάσατε, μπορεί ο Άρνι να μην ειναι πιά στην ζωή και να τον έχασα τόσο ξαφνικά και άδικα αλλα θα ήταν υπέροχα εγω νά μεγαλώνω και αυτός να παραμένει νέος ... σας ευχαριστώ για την φώτο αλλη μια φορά και να θυμάστε... ΑΓΑΠΗΣΤΕ ΤΑ ΖΩΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟ!!!!

A post shared by Grigoris Arnaoutoglou (@grigorisarnaoutoglou.official) on Sep 21, 2020 at 7:53pm PDT