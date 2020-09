Μπεκατώρου: Τι απαντά σε όσους λένε ότι έχει αλλάξει ο χαρακτήρας της

#Repost @mariampekatwrou (@get_repost) ・・・ Κι έτσι το Still Standing μας για αυτή τη τηλεοπτική σεζόν ολοκληρώθηκε σήμερα.Οι εξελίξεις μας άλλαξαν λίγο τα σχέδια.Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας δείξατε την αγάπη σας.Ήταν μια υπέροχη χρονιά! Παίξαμε,γελάσαμε ,τραγουδήσαμε,χορέψαμε,αγαπηθήκαμε και ήταν όλα όνειρο.Ευχαριστώ από καρδιάς την υπέροχη ομάδα μου,που πάντα μαζί δημιουργούμε ωραία πράγματα.Πολλές ώρες δουλειάς που ποτέ δεν καταλαβαίνουμε γιατί απλά η δουλειά μας είναι διασκέδαση.Θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω τα εντατικά μαθήματα φωνητικής για να επιτρέψω πιο δυνατή από Σεπτέμβρη!Φυσικά,θα τα λέμε κάθε Κυριακή με το Still Standing Golden Edition στις 20:45....#blessed #thankful #love #mylife #ant1tv #stillstanding #mariampekatwrouhxaratiszwis

