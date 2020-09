Συγκινεί ο Γιώργος Χρανιώτης: Τα λόγια αγάπης για τον γιο του!

Από την πρώτη κιόλας στιγμή που αντίκρισε τον γιο του η ζωή του άλλαξε.

Ο Γιώργος Χρανιώτης απολαμβάνει τον ρόλο του μπαμπά και μέσα από αναρτήσεις που κάνει στα social media φαίνεται πως η απόλυτη προτεραιότητά του είναι ο μπέμπης, καρπός του έρωτά του με τη Γεωργία Αβασκαντήρα.

Ο ηθοποιός ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram όπου τον βλέπουμε να έχει τον γιο του στον ώμο και τη συνόδευσε με ένα πολύ τρυφερό κείμενο.

«This is my rifle.This is my gun Το πιο ισχυρό όπλο στον κόσμο είναι η αγάπη.Και γώ έχω την αγάπη επ ώμου.Μ αυτόν τον εξοπλισμό δεν φοβάμαι απολύτως τίποτα,αντιθέτως ονειρεύομαι,ελπίζω και χαίρομαι χωρίς προφανή λόγο.Σε βάζω στο ώμο μου και θεραπεύομαι,στρίβω λίγο το κεφάλι σε μυρίζω και ανασταίνομαι,σε σηκώνω ψηλά και σε κοιτάζω κι αν μου χαμογελάσεις,αρχίζουν όλα και τελειώνουν ταυτόχρονα.Εσύ είσαι η καραμπίνα μου.εσύ είσαι τ όπλο μου.Κι όταν πυροβολώ δεν εκτοξεύονται σφαίρες,αλλά αστείρευτη,αγνή,χρωματιστή και συμπαγής ΑΓΑΠΗ», έγραψε ο ευτυχισμένος μπαμπάς.