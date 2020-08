Χρανιώτης: Τα πειράγματα στη μητέρα του ενώ κρατά στην αγκαλιά τον γιο του!

Αυτή νομίζω θα ναι στην μνήμη μου η πρώτη μου φωτογραφία διακοπών,με τον γιο μου.Σίγουρα δεν ήταν οι πιο ξέγνοιαστες διακοπές μου(η πατρική μου ανησυχία ήταν πολλές φορές υπερβολική)αλλά ήταν οι πιο συγκινητικές.Δύσκολο καλοκαίρι του 2020,δεν σου κάνω την χάρη να σε σιχαθώ.Κι ο λόγος είναι γιατί αυτό το καλοκαίρι έχω εσένα να με κοιτάζεις.Σ ευχαριστώ #summer2020 #son #holdingyou #mybaby #mylife #mylove

