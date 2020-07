Κατερίνα Καραβάτου: Οι ξέγνοιαστες διακοπές με τα παιδιά της

Και καθώς κάθομαι αργά το βράδυ βλέποντας τις φωτογραφίες της μέρας - υποθέτω έτσι μπορεί να κάνετε κι εσείς - μ έπιασε να ποστάρω και αυτή. Ίσως επειδή έβαλα προηγουμένως μια της Αέλιας. Ίσως επειδή τον βλέπω και δεν τον χορταίνω. Ίσως επειδή έχουν πια κοιμηθεί κι έχω την πολυτέλεια να ξανασκεφτώ το πρωινό μπουγέλο. Ίσως γιατί απλώς έτσι αισθάνομαι ότι θα ήθελα να μου/μας πω καληνύχτα: με μια άγρια χαρά κι ελπίδα για το μέλλον. #Αρίωνας

A post shared by Katerinakaravatou (@katerinakaravatou) on Jul 26, 2020 at 3:28pm PDT