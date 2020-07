Ιάσονας Μανδηλάς: «Δεν υπάρχει συνταγή στον έρωτα. Πάνω από όλα η χημεία»

Είναι γοητευτικός, ωραίος και πολυτάλαντος! Τον γνωρίσαμε πριν από λίγα χρόνια και όπως όλα δείχνουν θα μας απασχολήσει και στο μέλλον.

Ο λόγος για τον Ιάσονα Μανδηλά, ο οποίος έχει στο βιογραφικό του πολύ σημαντικές συνεργασίες με αξιόλογους καλλιτέχνες όπως οι Robbie Williams, Άννα Βίσση, Σάκης Ρουβάς, Έλενα Παπαρίζου και Ελένη Φουρέιρα.

Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε το νέο του single από τη Minos EMI/UNIVERSAL που έχει τίτλο: «Μόνο Εσένα» και έχει ήδη αγκαλιαστεί από τους θαυμαστές του.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός, χορευτής και τραγουδιστής άνοιξε την καρδιά του στο star.gr, και μίλησε για όλα: τα επαγγελματικά του, το διάστημα της καραντίνας, τη σχέση του με την Έλενα Παπαρίζου, τη συνεργασία του με τη Κέισι Μίζιου από το GNTM 2, αλλά και τον ρόλο που παίζει ο έρωτας στη ζωή του.



Ιάσονα, θεωρώ ότι διανύεις μια πολύ καλή φάση της ζωής σου. Πριν λίγους μήνες κυκλοφόρησε και το νέο σου τραγούδι με τίτλο «Μόνο Εσένα», από τη Minos EMI. Μίλησε μου γι'αυτό.

Αυτό είναι αλήθεια, περνάω μια από τις πιο δημιουργικές φάσεις της ζωής μου. Πριν λίγους μήνες κυκλοφόρησα το δεύτερο μου single από τη Minos EMI / Universal σε μουσική και στίχους του Λεωνίδα Σώζου, και πριν μερικές μέρες έμαθα ότι είμαι υποψήφιος για το πρώτο μου MAD VMA Award σαν Best New Comer, τι άλλο θα μπορούσα να ζητήσω; Έχω πάρα πολύ όρεξη να βγάλω καινούργια μουσική και πολύ σύντομα έρχονται μερικές εκπλήξεις.

Μια από αυτές είναι ότι γυρίσαμε ένα εντελώς καινούργιο video clip για το τραγούδι μου, λίγο πιο καλοκαιρινό, λίγο πιο «δροσερό», και μόλις κυκλοφόρησε στο YouTube!

Στο πρώτο music video του τραγουδιού «Μόνο Εσένα» βλέπουμε την Κέισι Μίζιου που ξεχώρισε μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM 2. Ήταν δική σου η επιλογή της μελαχρινής καλλονής στο clip; Πώς ήταν η συνεργασία σας;

Είμαι μεγάλος φαν της Κέισι, και όταν συζητάγαμε για την πιθανότητα συμμετοχής κάποιου κοριτσιού στο βίντεο κλιπ μου, ήταν στις πρώτες μου επιλογές. Πραγματικά η συνεργασία μας ήταν υπέροχη, και η Κέισι είναι ένα εκπληκτικό παιδί και συνεργάτης, αντιμετωπίζει την δουλειά της με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και επαγγελματισμό και αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί και εγώ με αυτά τα κριτήρια επιλέγω τους συνεργάτες μου.

Είσαι ένας πολυτάλαντος άνθρωπος. Αθλητής, χορευτής, τραγουδιστής, ηθοποιός! Αν σου ζητούσα να προσδιορίσεις τον εαυτό σου ποιες από όλες αυτές τις ιδιότητες θα επέλεγες;



Performer. Αυτή είναι η ιδιότητα που μου ταιριάζει. Ακούγεται κάπως αστείο, γιατί δεν μπορούμε να μεταφράσουμε αυτή την λέξη με την ουσιαστική έννοια της. Οι σπουδές μου ήταν πάνω στο Musical Theater / Performing Arts και αυτό αισθάνομαι ότι μπορώ να κάνω καλά και νιώθω ο εαυτός μου.

Έχεις συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Έλενα Παπαρίζου, Σάκης Ρουβάς, Στέλιος Ρόκκος, Ελένη Φουρέιρα και τον Robbie Williams. Ποια από όλες ξεχωρίζεις; Υπάρχει κάποια συμβουλή που σου έχουν δώσει και κρατάς φυλαχτό;

Δε μου είναι εύκολο να μπορώ να ξεχωρίσω κάποια από αυτές τις δουλειές. Μιλάμε για ονόματα που έχουν τεράστια ιστορία μέσα στον χώρο. Δεν είναι μια ατάκα ή μια συμβουλή που κρατώ σαν φυλαχτό από αυτές τις συνεργασίες, είναι ο τρόπος που υπάρχουν μέσα σε αυτό τον χώρο, ο τρόπος που απευθύνονται στους συνεργάτες τους, ο επαγγελματισμός τους, το πόσο σκληρά δουλεύουν. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω πόσο τυχερός νιώθω που είχα τόσο σπουδαίους και ουσιαστικά καλούς συνεργάτες.

Μιλώντας για την Έλενα Παπαρίζου είναι γνωστό ότι είστε πολύ καλοί φίλοι. Θεωρείς ότι υπάρχουν αληθινές φιλίες σε έναν ανταγωνιστικό χώρο όπως ο καλλιτεχνικός;

Είμαι πραγματικά πολύ τυχερός που η Έλενα Παπαρίζου είναι στη ζωή μου σαν συνεργάτης και σαν φίλη. Είναι από τους πιο δοτικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Το μυστικό μιας αληθινής φιλίας μέσα στον καλλιτεχνικό χώρο, είναι να υπάρχει ουσιαστικός σεβασμός, υγιής ανταγωνισμός, και αλληλοϋποστήριξη.

Τι κάνει ο Ιάσονας Μανδηλάς όταν δεν τραγουδάει και ποιος είναι «πίσω από τα φώτα»; Περιέγραψέ μας μία τυπική σου ημέρα;

Ο Ιάσονας όταν δεν τραγουδάει, πάλι με τη δουλειά ασχολείται, άντε και με το φαγητό! (γέλια). Η αλήθεια είναι ότι η δουλειά πιάνει μεγάλο μέρος της ζωής μου, και αυτό το συνειδητοποίησα και στην περίοδο της καραντίνας όπου ξαφνικά είχα χρόνο να σκεφτώ και να ασχοληθώ και με άλλα πράγματα. Σε μια τυπική μέρα μου είναι κάνω μαθήματα φωνητικής και χορού, και όταν ξεκλέβω λίγο χρόνο λατρεύω να πηγαίνω στη θάλασσα. Με χαλαρώνει και με ηρεμεί πολύ!

Πώς βίωσες το διάστημα της καραντίνας;

Αρκετά δύσκολα μπορώ να πω. Είχα μια χρονιά που επαγγελματικά εξελισσόταν πανέμορφα, και μου κόστισε πολύ που ακυρώθηκαν πολλά από τα πλάνα μου. Ωστόσο μου δόθηκε χρόνος με τον υπερκινητικό και πολυάσχολο εαυτό μου, να κάτσω, να συζητήσω και να βρω πράγματα που θα ήθελα να αλλάξω στη ζωή μου.

Σιγά σιγά βλέπουμε ότι ανοίγουν νυχτερινά κέντρα και σε λίγο καιρό αναμένεται να αρχίσουν και οι συναυλίες. Θεωρείς ότι τα νέα δεδομένα θα επηρεάσουν τη διασκέδαση; Κι αν ναι, με ποιον τρόπο;

Δεν γίνεται όλη αυτή η κατάσταση να μην επηρεάσει την νυχτερινή διασκέδαση, και σίγουρα δε θα επανέλθουν τα πράγματα ακριβώς όπως ήταν πριν πολύ σύντομα. Προφανώς για να λειτουργήσουν οι συναυλίες και τα μαγαζιά, θα πρέπει να συμμορφωθούν στα μέτρα που τους επιβάλλουν, και αυτό φυσικά θα αλλάξει τον τρόπο διασκέδασης. Παρόλα αυτά, δε θεωρώ ότι αυτό θα αποτρέψει τον κόσμο από το να βγει, να πάει στη αγαπημένη του συναυλία και να προσπαθήσει να περάσει καλά το καλοκαίρι.

Ποια είναι η σχέση σου με τα social media; Ποιο είναι το πιο περίεργο μήνυμα που έχεις λάβει;

Ασχολούμαι αρκετά, φροντίζω όμως να μη σπαταλάω το χρόνο μου σε αυτά. Είναι και τα social media κομμάτι της δουλειάς μας, οπότε θέλουν και τον αντίστοιχο χρόνο. Έχω λάβει κατά καιρούς διάφορα, αλλά τα αντιμετωπίζω με χιούμορ! Αυτό όμως που μου κάνει συχνά εντύπωση είναι το πόση έκταση έχει πάρει το online bullying στις μέρες μας, δηλαδή το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να χλευάσει τον άλλον με ένα ανώνυμο σχόλιο.

Φαντάζομαι έχεις φανατικές θαυμάστριες. Θυμάσαι κάποιο περίεργο περιστατικό που σου έχει συμβεί με θαυμάστρια;

Είναι η αλήθεια ότι έχω δεχτεί πολύ αγάπη και υποστήριξη από αρκετό κόσμο τα τελευταία χρόνια και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό. Δεν μου έχει συμβεί κάτι περίεργο, ίσα ίσα μου έχουν προσφέρει πολύ όμορφα δώρα τα οποία τα έχω όλα στο δωμάτιο μου.



Ποιος είναι ο ρόλος του έρωτα στη ζωή σου; Τι πρέπει να έχει μία κοπέλα για να καταφέρει να σου «κλέψει» την καρδιά;

Ο έρωτας παίζει τεράστιο ρόλο στην ζωή μου, τι πιο όμορφο από το να είσαι ερωτευμένος. Και όπως λέει η αγαπημένη μου φράση “The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return”. Ένα πράγμα μπορώ να σου πω με σιγουριά δεν υπάρχει συνταγή στον έρωτα, η χημεία είναι το πιο σημαντικό από όλα.

Υπάρχει κάποιο πρόσωπο στη ζωή σου που του έχεις πει «Μόνο Εσένα»;

Έχω πει ελάχιστες φορές θέλω “Μόνο Εσένα”, αλλά όταν το λέω το πιστεύω με όλο μου το «είναι».

Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε δέκα χρόνια από σήμερα, σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο;

Το μόνο που εύχομαι είναι να είμαι τόσο δημιουργικός και τόσο ερωτευμένος με αυτό που κάνω όσο και τώρα. Έχω πάρα πολλά όνειρα και πάρα πολλούς στόχους και γνωρίζω βαθιά μέσα μου ότι δε θα σταματήσω να αγωνίζομαι για να φτάσω εκεί που θέλω και να κάνω όλα τα όνειρα μου πραγματικότητα.