Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τι έκανε η κόρη της όταν προσπαθούσε να βγάλει selfie;

Όταν προσπαθείς για μία ωραία selfie γιατί σου αρέσει το φως και η κόρη σου αποφασίζει να βάλει στο κάδρο το μισοφαγωμένο παγωτό της. Αυτό είναι που λέμε insta vs reality 😂😂😂

A post shared by stam_tsimtsili (@stam_tsimtsili) on Jul 20, 2020 at 9:48am PDT