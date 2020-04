Τρύφωνας Σαμαράς: «Είμαι πικραμένος με τη Δέσποινα Βανδή. Με μείωσε»

Σε λίγες ημέρες το «Just The 2 Of Us» επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, μιας και έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα. Ένα από τα ζευγάρια που παίρνουν μέρος στο show είναι ο Τρύφωνας Σαμαράς μαζί με τη Χαρά Βέρρα.

Το πρωί της Πέμπτης, ο γνωστός hair stylist μίλησε μέσω Skype στην εκπομπή «Ευτυχείτε» για ένα περιστατικό που συνέβη ανάμεσα σε εκείνον και τη Δέσποινα Βανδή, η οποία είναι στην κριτική επιτροπή.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Τρύφωνας Σαμαράς επέλεξε να εμφανιστεί στη σκηνή φορώντας φουστανέλα, με μαλλιά ράστα ερμηνεύοντας το γνωστό τραγούδι «Βγάλε το μαντήλι».

Η συγκεκριμένη εμφάνιση δεν άρεσε καθόλου στην τραγουδίστρια και φαίνεται πως του έκανε σκληρή κριτική, αφού η ίδια θεωρεί πως πρέπει να δείχνουμε σεβασμό στην Εθνική ενδυμασία.

«Η κριτική επιτροπή ήταν λίγο αυστηρή μαζί μου. Σκέφτηκα θα φύγω, αν δεν ήταν ο Νίκος Κολώνης φίλος μου. Αισθάνθηκα σαν να πρόσβαλαν την προσωπική μου ζωή. Με μείωσε προσωπικά. Έπρεπε να μιλήσω, ήταν να τα παρατήσω. Έλεγα στην Χαρά κράτα με. Είμαι πικραμένος από την κυρία Βανδή, την οποία εκτιμώ», είπε χαρακτηριστικά ο Τρύφωνας Σαμαράς.