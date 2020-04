Τηλεοπτική επιστροφή για το «Just the 2 of us»

Όσα είπε η Χρύσπα στο Star.gr λίγο πριν την έναρξη του «J2OU»

Μετά τη διακοπή των γυρισμάτων εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, το «Just the 2 of us» επιστρέφει, τηρώντας αυστηρά τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτείας και του Υπουργείου Υγείας.

14 επαγγελματίες τραγουδιστές και 14 προσωπικότητες από διάφορους χώρους, ετοιμάζονται να «κλέψουν» την παράσταση δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους επί σκηνής για καλό σκοπό!

Κάθε εβδομάδα, τα εκρηκτικά ντουέτα θα δίνουν μοναδικό παλμό στη σκηνή του «Just the 2 of us» παρουσιάζοντας ιδιαίτερες εκτελέσεις αγαπημένων τραγουδιών. Ο παρουσιαστής σόου, Νίκος Κοκλώνης, υπόσχεται απολαυστικές στιγμές, μαζί με την πιο ξεχωριστή παρέα της ελληνικής τηλεόρασης στη θέση της κριτικής επιτροπής!

Η Δέσποινα Βανδή, η Μαρία Μπακοδήμου, η Βίκυ Σταυροπούλου κι ο Σταμάτης Φασουλής δεν χρειάζονται συστάσεις...! Η επιτροπή θα αξιολογεί κάθε εβδομάδα τα ντουέτα των διαγωνιζόμενων, ενώ το κοινό θα βαθμολογεί και αυτό ως 5ος κριτής, ψηφίζοντας το αγαπημένο του ζευγάρι μέσα από την εφαρμογή του OPEN για smart phones.

Το Σάββατο 02 Μαΐου θα δούμε την πρώτη αποχώρηση ζευγαριού, την οποία θα κρίνει 50-50 η βαθμολογία των κριτών για την ερμηνεία της βραδιάς, όσο και οι ψήφοι του κοινού για το αγαπημένο τους ζευγάρι από το πρώτο επεισόδιο.