Δέσποινα Βανδή: Το πρώτο της video από τα backstage του «Just The 2 Of Us»

Έτοιμη να μας συνεπάρει με ακόμα ένα επαγγελματικό της βήμα είναι η Δέσποινα Βανδή, η οποία θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του «Just The 2 Of Us», που κάνει πρεμιέρα σε λίγες ημέρες στο Open!

Το πρωί της Δευτέρας, η αγαπημένη superstar δημοσίευσε στα social media ένα μικρό video από την προετοιμασία της για τη φωτογράφηση των κριτών, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της.

Αφού παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία το «X Factor» και λίγο πριν αρχίσει γυρίσματα για το νέο κύκλο της εκπομπής της «My Greece», η Δέσποινα Βανδή θα έχει ακόμα μία τηλεοπτική παρουσία, δείχνοντας, για ακόμα μία φορά, το πολύπλευρο ταλέντο της και την αστείρευτη ενέργειά της.

Παράλληλα, προετοιμάζει τα επόμενα βήματά της στη μουσική. Σύντομα αναμένεται το νέο της τραγούδι, που θα κυκλοφορήσει από την Panik Records μετά τα «Η Κάθε Νύχτα Φέρνει Φως» και «Έστω Λίγο Ακόμα». Τέλος, την Κυριακή 8 Μαρτίου θα κάνει μία live εμφάνιση – έκπληξη, στο «Shamone» του Φώτη Σεργουλόπουλου.