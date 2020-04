Celine Dion: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με μια throwback φωτογραφία

Η Celine Dion έχει διαγράψει μια λαμπρή πορεία στη μουσική βιομηχανία, αφού για περισσότερα από 30 χρόνια μετρά πάρα πολλές επιτυχίες στο βιογραφικό της.

Πριν από λίγες ημέρες είχε τα γενέθλιά της και με αφορμή αυτό το γεγονός δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια.

Όπως μπορείτε να δείτε ήταν ένα πάρα πολύ γλυκό κοριτσάκι, το οποίο στο πέρασμα των χρόνων μεταμορφώθηκε σε μια γοητευτική γυναίκα. Όσα για εσάς που αναρωτιέστε πόσα κεράκια έσβησε στην τούρτα των γενεθλίων της να σας πούμε ότι έκλεισε τα 52!

Bonne fête Céline! De la santé, de l’amour et du bonheur ! ❤️ 🥳- Team Céline . Happy Birthday, Celine! Wishing you health, love and happiness! ❤️ 🥳– Team Celine