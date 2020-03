Άννα Βίσση - ΜΕΛISSES: Αναστέλλουν τις εμφανίσεις τους, λόγω κορωνοϊού

Αγαπημένοι μας φίλοι και φίλες, σεβόμενοι τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού COVID-19 για αναστολή των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων σε χώρους άνω των 1.000 ατόμων αλλά και τις γεκικότερες υποδείξεις των γιατρών και των ειδικών επιστημόνων για αποφυγή συναθροίσεων, οδηγούμαστε στην αναστολή της λειτουργίας του ΒΟΧ Athens για δυο εβδομάδες. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την προστασία των ευπαθών ομάδων αλλά και για την προστασία της ίδιας μας της υγείας. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους ασθενείς και καλή δύναμη σε όλους. ΒΟΧ Athens

A post shared by Box Athens Live Stage Club (@boxathensofficial) on Mar 11, 2020 at 2:20pm PDT