Τζώνη Καλημέρης-Χριστίνα Κοντοβά: Βραδινή έξοδος στο κέντρο της Αθήνας!

Η Χριστίνα Κοντοβά και ο Τζώνης Καλημέρης πήγαν στα εγκαίνια γνωστού wine bar στου Ψυρρή, το βράδυ της Τρίτης!

Το ζευγάρι είναι μαζί δύο χρόνια και συγκατοικεί. Οι δυο τους γενικά κρατούν χαμηλούς τόνους στη σχέση τους, όμως κάνουν συχνά κοινές εμφανίσεις σε διάφορες εκδηλώσεις.

Στη χθεσινή βραδιά που είχε άρωμα Χριστουγέννων, ο Πάνος Αμαραντίδης παρουσίασε τη μουσική παράσταση “The music of the night” με μοναδικές επιλογές από το μιούζικαλ, την όπερα, κι όχι μόνο, με τους Πάνο Παταγιάννη και Ντένια Λεβέντη, οι οποίοι επιλέχθηκαν σε οντισιόν από Άγγλους και θα συμμετέχουν στην παράσταση “The phantom of the opera”, να διασκεδάζουν τους εκλεχτούς καλεσμένους.