Μητσοτάκης: Έρχεται «μπλόκο» για τους ανηλίκους σε ψηφιακό τζόγο & gaming

Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η απαγόρευση, αλλά η κατανόηση του κανόνα

10.04.26 , 23:26 Μεγάλο Σάββατο ωράριο καταστημάτων: Τι ώρα κλείνουν μαγαζιά - σούπερ μάρκετ
10.04.26 , 23:11 Μητσοτάκης: Έρχεται «μπλόκο» για τους ανηλίκους σε ψηφιακό τζόγο & gaming
10.04.26 , 22:35 Πένθος στον ελληνικό στίβο: Πέθανε ο Αντώνης Γεωργαλλίδης
10.04.26 , 21:32 Πέθανε σε ηλικία 56 ετών ο δημοσιογράφος Νίκος Παπαδάκος
10.04.26 , 21:19 Χεζμπολάχ: «Δε θα γίνουμε σκλάβος του Ισραήλ»
10.04.26 , 21:04 Ποια είναι η εγγονή γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για ναρκωτικά
10.04.26 , 20:43 Πάτρα: Δρόμος «κατάπιε» απορριματοφόρο - Τραυματίστηκε εργαζόμενος
10.04.26 , 20:20 Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή γυναίκα από φωτιά σε πολυκατοικία
10.04.26 , 19:45 Γιώργος Λιάγκας: Κάνει βουτιές στην Τήνο - «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα»
10.04.26 , 18:28 Hyundai: N Hyper φορτιστές στην πίστα αγώνων του Nürburgring
10.04.26 , 18:21 Ιταλία: Εγκεφαλικά νεκρός 12χρονος που εγκλωβίστηκε σε τζακούζι
10.04.26 , 18:05 Τι πρόστιμο προβλέπεται για τους οδηγούς χωρίς το φαρμακείο αυτοκινήτου
10.04.26 , 17:44 Μελάνια Τραμπ: «Δεν είμαι θύμα του Έπσταϊν, ούτε ήμασταν φίλοι»
10.04.26 , 17:29 Περιφέρεια Αττικής: Κατασχέθηκαν 11 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων
10.04.26 , 16:50 Καινούργιου: Ο Κουτσουμπής δημοσίευσε φωτογραφία της νεογέννητης κόρης τους
Νατάσα Θεοδωρίδου: Το πρώτο κοινό βίντεο με τον σύντροφό της
Γιώργος Λιάγκας: Κάνει βουτιές στην Τήνο - «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα»
Ανακαλείται φέτα γνωστής επωνυμίας – Εντοπίστηκε το βακτήριο «listeria»
Ποια είναι η εγγονή γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για ναρκωτικά
Ξέσπασε η Βάνα Μπάρμπα: «Είμαστε σε αδιέξοδο»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ο γιος του Πάρης παίζει με τη Ρία Ελληνίδου
Δανάη Μπάρκα – Αλέξης Γεωργούλης: TikTok με άρωμα «Είσαι το Ταίρι μου»
Φαίη Σκορδά: Η υποδοχή της οικογένειάς της στη Θεσσαλονίκη
Ιησούς από τη Ναζαρέτ: Τι απέγινε ο μικρός Χριστός με το καθηλωτικό βλέμμα;
Καινούργιου: Ο Κουτσουμπής δημοσίευσε φωτογραφία της νεογέννητης κόρης τους
ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Μετά το Facebook, το Instagram και το TikTok, έρχεται μπλόκο για τους ανηλίκους και στις ώρες που καταναλώνουν σε πλατφόρμες gaming αλλά και στον ηλεκτρονικό τζόγο, όπου – όπως επισημαίνεται – είναι απολύτως εκτεθειμένοι, καθώς δεν υπάρχει κανένα όριο, ειδικά στο κομμάτι της διαφήμισης. Για όλα αυτά αναμένεται να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες ο Πρωθυπουργός Kυριάκος Μητσοτάκης.

Πώς θα λειτουργεί ο «κόφτης» στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, το «μπλόκο» στον εθισμό των παιδιών στο διαδίκτυο που επιχειρεί η χώρα μας δε θα περιοριστεί μόνο στο περιβάλλον των social media, όπως το Facebook, το Instagram και το TikTok. Το επόμενο βήμα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι το «φρενάρισμα» στον ηλεκτρονικό τζόγο και στο gaming.

τζογος, gaming

Ειδικά για τον τζόγο, παρά τις απαγορεύσεις, έχει διαπιστωθεί ότι μπορούν εύκολα να παρακαμφθούν. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η απαγόρευση, αλλά η κατανόηση ενός καθολικού κανόνα.

Το πρώτο επιχείρημα είναι να γίνει κατανοητός ο καθολικός κανόνας της απαγόρευσης. Το δεύτερο αφορά στην ψηφιακή επιβεβαίωση της ηλικίας, στην οποία θα συμμετέχουν υποχρεωτικά οι πλατφόρμες.

Επειδή πρόκειται για μια πολύ σύνθετη διαδικασία, η Ελλάδα έχει ζητήσει και ευρωπαϊκή νομοθετική κάλυψη.

