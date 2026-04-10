Μητσοτάκης: Έρχεται «μπλόκο» για τους ανηλίκους σε ψηφιακό τζόγο & gaming

Μετά το Facebook, το Instagram και το TikTok, έρχεται μπλόκο για τους ανηλίκους και στις ώρες που καταναλώνουν σε πλατφόρμες gaming αλλά και στον ηλεκτρονικό τζόγο, όπου – όπως επισημαίνεται – είναι απολύτως εκτεθειμένοι, καθώς δεν υπάρχει κανένα όριο, ειδικά στο κομμάτι της διαφήμισης. Για όλα αυτά αναμένεται να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες ο Πρωθυπουργός Kυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, το «μπλόκο» στον εθισμό των παιδιών στο διαδίκτυο που επιχειρεί η χώρα μας δε θα περιοριστεί μόνο στο περιβάλλον των social media, όπως το Facebook, το Instagram και το TikTok. Το επόμενο βήμα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι το «φρενάρισμα» στον ηλεκτρονικό τζόγο και στο gaming.

Ειδικά για τον τζόγο, παρά τις απαγορεύσεις, έχει διαπιστωθεί ότι μπορούν εύκολα να παρακαμφθούν. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η απαγόρευση, αλλά η κατανόηση ενός καθολικού κανόνα.

Το πρώτο επιχείρημα είναι να γίνει κατανοητός ο καθολικός κανόνας της απαγόρευσης. Το δεύτερο αφορά στην ψηφιακή επιβεβαίωση της ηλικίας, στην οποία θα συμμετέχουν υποχρεωτικά οι πλατφόρμες.

Επειδή πρόκειται για μια πολύ σύνθετη διαδικασία, η Ελλάδα έχει ζητήσει και ευρωπαϊκή νομοθετική κάλυψη.