Δημοσκόπηση Pulse: Πρωτιά ΝΔ με διαφορά 16,5 μονάδων

Το «φαινόμενο Καρυστιανού» αλλάζει τον πολιτικό χάρτη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.01.26 , 22:36 Κακοκαιρία: Ζημιές Από Τους Θυελλώδεις Ανέμους
21.01.26 , 22:34 Η Κακοκαιρία Έφερε Χιόνια Σε Πολλές Περιοχές Της Ελλάδας
21.01.26 , 22:30 MasterChef: Ο Βασίλης αποκάλυψε στους κριτές πως έχει γράψει βιβλίο!
21.01.26 , 22:15 MasterChef: Ο Χρήστος από τη Λάρισα έφτιαξε steak κουνουπιδιού!
21.01.26 , 22:07 Κακοκαιρία: Καταιγίδες και την Πέμπτη - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα
21.01.26 , 22:07 Βαλαβάνη: «Όταν είδα θετικό το τεστ εγκυμοσύνης, μου κόπηκαν τα γόνατα!»
21.01.26 , 22:05 MasterChef: Η ζωή τον οδήγησε στη μαγειρική - Πήρε τα «ναι»;
21.01.26 , 21:54 Δημοσκόπηση Pulse: Πρωτιά ΝΔ με διαφορά 16,5 μονάδων
21.01.26 , 21:45 Ο Γιώργος δήλωσε ξανά στο MasterChef - Πήρε τη λευκή ποδιά;
21.01.26 , 21:41 «Όχι» των Ευρωπαίων στο Συμβούλιο Τραμπ  με εξαίρεση την Ουγγαρία
21.01.26 , 21:33 Μαρία Κορινθίου: Η φωτογραφία που πόσταρε αγκαλιά με τον Γιώργο Καραθανάση
21.01.26 , 21:25 MasterChef: Πώς σχολίασε ο Ιωαννίδης το ριζότο της Ιωάννας;
21.01.26 , 21:24 Νεκρή γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα από την κακοκαιρία
21.01.26 , 21:15 MasterChef: Ο Γιώργος παρουσίασε στους κριτές τάρανδο! - Τους άρεσε;
21.01.26 , 21:01 Μαφία καυσίμων: Δεσμίδες με ευρώ, όπλα και ναρκωτικά
Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Νεκρή γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα από την κακοκαιρία
Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης
Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Αποκάλυψε ποια είναι η σχέση της με τη ζυγαριά
Κόικας- Μαυρομάτη: Ο έρωτας δεν κρύβεται - Πιασμένοι χέρι χέρι στο κέντρο
Άση Μπήλιου: Ήλιος & Ερμής στον Υδροχόο: Πώς επηρεάζουν τα 12 ζώδια;
To διαχρονικό παλτό που δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου
Η 14χρονη Μαρία από τον Βόλο κατέκτησε την κορυφή του Κιλιμάντζαρο!
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: PULSE/Σκάι, newpost.gr
δημοσκόπηση Pulse
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, ανακατατάξεις στην αντιπολίτευση και έντονο ενδιαφέρον για κινήσεις εκτός του παραδοσιακού πολιτικού κατεστημένου, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Pulse που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΣΚΑΪ το διάστημα 16-19 Ιανουαρίου 2026.

Στο σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 29,5%, διατηρώντας μια διαφορά ασφαλείας 16,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ακολουθεί με  13%. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στα δημοσκοπικά… στάσιμα νερά του 5,5%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας «γράφει» πλέον σταθερά σε διψήφιο ποσοστό. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση (9,5%) και το ΚΚΕ (8%). Η Φωνή Λογικής μετράται στο 4%, ενώ το ΜέΡΑ25 στο 3%.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ PULSE
 |
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
 |
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΨΗΦΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top