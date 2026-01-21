Δημοσκόπηση Pulse: Πρωτιά ΝΔ με διαφορά 16,5 μονάδων

Σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, ανακατατάξεις στην αντιπολίτευση και έντονο ενδιαφέρον για κινήσεις εκτός του παραδοσιακού πολιτικού κατεστημένου, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Pulse που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΣΚΑΪ το διάστημα 16-19 Ιανουαρίου 2026.

Στο σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 29,5%, διατηρώντας μια διαφορά ασφαλείας 16,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ακολουθεί με 13%. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στα δημοσκοπικά… στάσιμα νερά του 5,5%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας «γράφει» πλέον σταθερά σε διψήφιο ποσοστό. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση (9,5%) και το ΚΚΕ (8%). Η Φωνή Λογικής μετράται στο 4%, ενώ το ΜέΡΑ25 στο 3%.

