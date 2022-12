Αναβολή για τις 22 Δεκεμβρίου πήρε η Καϊλή - Παραμένει προφυλακισμένη

Ρεπορτάζ για την υπόθεση του Qatargate από κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Αναβολή για τις 22 Δεκεμβρίου παίρνει σύμφωνα με το βελγικό RTL η λήψη της απόφασης του προδικαστικού συμβουλίου στις Βρυξέλλες για το αν η πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καϊλή θα παραμείνει προφυλακισμένη ή θα αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής της. Η κ. Καϊλή δεν παρέστη στη σημερινή ακροαματική διαδικασία στο προδικαστικό συμβούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι η Εύα Καϊλή, ο σύντροφός της, Φραντσέσκο Τζόρτζι, ο πρώην Ιταλός ευρωβουλευτής, Αντόνιο Παντζέρι, και άλλο ένα τέταρτο άτομο το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει κατονομαστεί, κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει από τις Βρυξέλλες ο δημοσιογράφος Jack Parrock επικαλούμενος δικηγόρο που ασχολείται με την υπόθεση, η Εύα Καϊλή δεν παρέστη σήμερα στο δικαστήριο και ζήτησε αναβολή ακρόασης για τις 22 του μήνα.

CONFIRMED: Eva #Kaili was not present in court today but her 3 codefendants were here, according to one of the lawyers involved in the case.



She had asked for a delay and her hearing will be held on December 22.



No explanation as to why.