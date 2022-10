«Χαστούκι» Βουλής της Λιβύης στην Τουρκία: Δεν αναγνωρίζει τη συμφωνία! 

To video του Star με τις διπλωματικές πηγές για την έντονη αντίδραση της Ελλάδας σε συμφωνία Λιβύης - Τουρκίας που θα παραβιάζει τη συμφωνία ΑΟΖ Ελλάδας - Αιγύπτου

Δεν αναγνωρίζει η Βουλή της Λιβύης τη συμφωνία που υπέγραψε η Τουρκία με την κυβέρνηση της Τρίπολης για έρευνες, εξόρυξη και εκμετάλλευση των λιβυκών υδρογονανθράκων!

Ο Πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης Ακύλα Σάλεχ

Όπως μεταδίδει το The Libya Update, «το Λιβυκό κοινοβούλιο απορρίπτει τη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες που υπογράφηκε σήμερα ανάμεσα στην Τουρκία και την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας».

Επιπλέον το Λιβυκό Κοινοβούλιο αναφέρει πως η συμφωνία που υπεγράφη με την Τουρκία, αποστερεί την ανατολική περιοχή της Κυρηναϊκής από τα δικαιώματά της στους υδρογονάνθρακες.

(Breaking News) Speaker of Libyan Parliament Aguila Saleh calls hydrocarbons deal with #Turkey “illegal”, and says Dbeibeh’s government, whose mandate had ended, is not authorized to broker international deals



The #Libya Update pic.twitter.com/x9IXiUdXht