Ξεκάθαρο μήνυμα από την Αθήνα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ξεκάθαρη απάντηση στις κινήσεις της Τουρκίας, αναφορικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, δίνουν διπλωματικές πηγές.

Όπως αναφέρουν, το ζήτημα της φερόμενης ως κυοφορούμενης συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης για την εκμετάλλευση των λιβυκών ενεργειακών πηγών από την Τουρκία, παρακολουθείται στενά.

Οι ίδιες πηγές εξηγούν ότι θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση, εφόσον υπάρξει συμφωνία και πληροφόρηση όσον αφορά το περιεχόμενο της.

Στη συνέχεια αναφέρουν πως ο σεβασμός της συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου για την οριοθέτηση της ΑΟΖ του 2020 είναι απολύτως ζωτικής σημασίας.

«Δεν θα επιτραπεί η παραβίασή της και η πυροδότηση ακόμη μίας εστίας έντασης στην Μεσόγειο», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και ιδιαίτερα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

«Το υπουργείο Εξωτερικών προβαίνει σε ενημέρωση συμμάχων και εταίρων», υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μαζί με υψηλόβαθμη τουρκική αντιπροσωπεία. πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη Λιβύη «κατόπιν εντολής του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν», σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η αντιπροσωπεία υπό τον Τούρκο ΥΠΕΞ υπέγραψε συμφωνία με την κυβέρνηση της Λιβύης για τους υδρογονάθρακες.

«Ελπίζω ότι θα επιστρέψουμε υπογράφοντας σήμερα ένα μνημόνιο κατανόησης στο κοίτασμα φυσικού αερίου», είπε στην ομιλία του.

«Συζητήσαμε τα βήματα προς μια πολιτική λύση και τις σχέσεις μας με τον Πρωθυπουργό Ντιμπέιμπα. Υπογράψαμε Μνημόνια Συναντίληψης στους τομείς των Υδρογονανθράκων και του Πρωτοκόλλου», ενημέρωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ στο twitter του.

Το περιεχόμενό της συμφωνίας δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό.

Συνάντηση με τον πρέσβη της Γαλλίας, Πατρίκ Μεζονάβ, πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σχετικά με εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Λιβύη, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

