Δένδιας: Αθήνα και Πεκίνο υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κράτων

Με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι (Wang Yi) συναντήθηκε σήμερα, στο περιθώριο των εργασιών της 55ης Συνόδου του οργανισμού «ASEAN» (Association of South - East Asian Nations) που φιλοξενείται στην Καμπότζη, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Κίνας υπογράμμισαν αμφότεροι την ανάγκη για σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, όπως υπογραμμίζεται σε ανάρτησή του κ. Δένδια σε μέσο κοινωνικό δικτύωσης.

Κατά τη συνάντηση, οι Νίκος Δένδιας και Γουάνγκ Γι συζήτησαν για τις ελληνοκινεζικές σχέσεις υπό το φως της 50ης επετείου από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων, με έμφαση στο εμπόριο, τις επενδύσεις, τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Επιπλέον, συζητήθηκε η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, είχα την ευκαιρία να δεχτώ τη διαβεβαίωση του για την στήριξη στην εδαφική ακεραιότητα, στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας απέναντι στις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει. Μια θέση απόλυτα συμβατή με το Διεθνές Δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και από την άλλη είχα την ευκαιρία να επαναλάβω την ελληνική θέση υπέρ του “One China policy’’, της “Πολιτικής της Μίας Κίνας’’, μια θέση που είναι και η ευρωπαϊκή θέση στο θέμα αυτό», είπε ο κ. Δένδιας.

Ο ΥΠΕΞ συναντήθηκε και με τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, την υπουργό Εξωτερικών της Ινδονησίας και τον υπουργό Εξωτερικών της Ταϋλάνδης.

Ι had the opportunity to meet with #Indonesia FM Retno Marsudi, on the sidelines of #ASEAN FMs Meeting in Phnom Penh. Talks focused on promoting bilateral ties, 🇪🇺-🇮🇩 relations, shared commitment to #UNCLOS, situation in #Myanmar & 🇬🇷's relations with ASEAN. pic.twitter.com/1uDcirhDts