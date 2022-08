Στο Βιετνάμ ο Δένδιας: Συνάντησε τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της χώρας

Eπίσκεψη στο Βιετνάμ, όπου έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της χώρας Ngyen Xuan Phuc, καθώς και από τον Πρωθυπουργό Pham Minh Chinh, πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Επίσης, είχε συνομιλίες με τον Βιετναμέζο ομόλογό του Bui Thanh Son.

Η εν λόγω επίσκεψη έπεται της επίσκεψης της Αντιπροέδρου του Βιετνάμ στην Αθήνα Vo Thi Anh Xuan τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς και της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Ανόι τον περασμένο Μάιο.

I was received today by #Vietnam PM, Pham Minh Chinh. Constructive talks on 🇬🇷🇻🇳 economic relations, #EU - Vietnam cooperation & shared commitment to #UNCLOS . pic.twitter.com/xwJCFUsSjt

Οι συνομιλίες εστιάσθηκαν καταρχήν στην ανάπτυξη των διμερών δεσμών, κυρίως, μέσω της διεύρυνσης του εμπορίου σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η ναυτιλία και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κοινή προσήλωση των δύο χωρών στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας, την UNCLOS, η οποία αποτελεί πυξίδα για την επίλυση όλων των διαφορών. Συγκρατείται ότι το Βιετνάμ είναι ιδρυτικό μέλος της "Ομάδας των κρατών Φίλων της UNCLOS".

Ανόι: Ξεκινώντας την επίσκεψή μου στο Βιετνάμ, επισκέφθηκα το Μαυσωλείο του πρώτου Προέδρου Ho Chi Minh & κατέθεσα στεφάνι - #Hanoi: Starting my visit to #Vietnam, Ι paid homage to Late President Ho Chi Minh “Uncle Ho” & laid a wreath at his Mausoleum. pic.twitter.com/9at4OlYkzJ