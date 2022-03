Ο Μητσοτάκης στηρίζει Ζελένσκι για ένταξη στην ΕΕ

Πλήρη αλληλεγγύη στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με ανάρτησή του στο twitter, ο πρωθυπουργός τάσσεται υπέρ της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Πλήρης αλληλεγγύη στον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και το λαό της Ουκρανίας. Χαιρετίζουμε την επιλογή της Ουκρανίας για την ΕΕ- είναι μια από εμάς», έγραψε ο πρωθυπουργός.

Full solidarity with President @ZelenskyyUa and the people of Ukraine. We welcome Ukraine’s EU choice; they are one of us. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 28, 2022

Υπενθυμίζεται ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω νέου τηλεοπτικού διαγγέλματος ζήτησε την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ μέσω ειδικής διαδικασίας.

«Στόχος μας είναι να είμαστε μαζί με όλους τους Ευρωπαίους και, το πιο σημαντικό, να είμαστε σε ισότιμη βάση. Είμαι σίγουρος ότι είναι δίκαιο. Είμαι σίγουρος ότι είναι δυνατό», είπε.

Δένδιας: Να σταματήσουν αμέσως οι επιθέσεις

«Οι στρατιωτικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας παραβιάζουν σοβαρά θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, αρχής γενομένης από τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ», είπε ο Νίκος Δένδιας, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, κατά τις εργασίες του Τμήματος Υψηλού Επιπέδου της Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό.

Ο υπουργός Εξωτερικών στάθηκε ιδιαίτερα στις επιθέσεις κατά αμάχων, οι οποίες έγιναν η αιτία να σκοτωθούν 10 Έλληνες ομογενείς.

«Είμαστε έτοιμοι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια σε περιφερειακά και διεθνή φόρα ώστε να συμβάλουμε σε όλες τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Τα γεγονότα στην Ουκρανία αφορούν ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα. Ο καθένας από εμάς πρέπει να εργαστεί προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης», σημείωσε.

«Από εθνική σκοπιά και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις για τον αφοπλισμό, πιστεύουμε ότι μόνο μέσω μιας σταδιακής προσέγγισης μπορούμε να φτάσουμε σε έναν πλήρη και επαληθεύσιμο πυρηνικό αφοπλισμό. Ένα κατάλληλο πρώτο βήμα θα ήταν η ολοκλήρωση της Συνθήκης Αποκοπής Σχάσιμων Υλικών και η καθολικοποίηση της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών», πρόσθεσε ο ΥΠΕΞ.

Επικοινωνία Δένδια με Μπλίνκεν για Ουκρανία και Τουρκία

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε το απόγευμα της Κυριακής 27/2 ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας με τον Αμερικάνο ομόλογό του, Άντονι Μπλίνκεν.

Σύμφωνα με όσα έγραψε στο twitter o Νίκος Δένδιας, η συζήτηση επικεντρώθηκε γύρω από τις εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά και την κυριαρχία των νησιών του Αιγαίου.

Ι held cordial phone call with US counterpart in order to discuss the situation in #Ukraine. @SecBlinken conveyed his condolences for the death of Diaspora Greeks and Ι thanked him for his statements regarding the 🇬🇷 sovereignty over Aegean Sea islands. pic.twitter.com/NJrhLU8Am1 — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 27, 2022

I spoke today with Greek Foreign Minister @NikosDendias about our efforts to support Ukraine in resisting Russia’s unbridled aggression. Greece remains a vital @NATO Ally and supporter of Ukrainian sovereignty. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 27, 2022

