Ανάρτηση Μητσοτάκη για τις ποινές στη Χρυσή Αυγή

Την καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας για τη Χρυσή Αυγή σχολίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο twitter, στην αγγλική γλώσσα.

Today’s sentencing of the neo-Nazi organization demonstrates the resilience of our democracy and the rule of law. This verdict marks the end of a traumatic period in Greece’s history.



Together we move forward with this chapter closed.