Ξεκάθαρη στήριξη από ΗΠΑ σε Ελλάδα για την προστασία των συνόρων

Ξεκάθαρη στήριξη στην Ελλάδα για το θέμα της προστασίας των συνόρων της έδωσαν οι ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συναντήθηκε το πρωί της Πέμπτης με τον Πρέσβυ των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ.

Η συζήτηση εστιάσθηκε στις πρόσφατες προκλητικές ενέργειες και δηλώσεις της Τουρκίας, καθώς και στην κατάσταση στον Έβρο, σχετικά με τις οποίες ο υπουργός Εξωτερικών ανέπτυξε διεξοδικά τις ελληνικές θέσεις.

Grateful for the opportunity to continue close coordination with Minister @NikosDendias as we support Greece’s sovereign right to protect its border, work to de-escalate tensions and end provocative acts and false claims in social media. pic.twitter.com/GQy5dnA1vU