Real Consulting: Ενισχύει τον ρόλο της στην Ψηφιακή Υγεία

Ως ηγέτιδα δύναμη τεχνολογίας και καινοτομίας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Real Consulting ενισχύει τη θέση της στην Ψηφιακή Υγεία με στρατηγικές πρωτοβουλίες και συνεργασία με την T-Systems Austria.
  • Υπέγραψε συμφωνία για την υλοποίηση της λύσης T-Systems Solution for Healthcare (TSHC.Core) στην Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια.
  • Το TSHC.Core διαδέχεται το SAP Industry Solution Healthcare (IS-H) και προσφέρει ευκαιρίες τεχνολογικού εκσυγχρονισμού.
  • Η Real Consulting αναπτύσσει την πλατφόρμα Nosvion™, που υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών υγείας.
  • Η συνεργασία με τη Datamed ενισχύει την τεχνογνωσία και τις βέλτιστες πρακτικές στην ψηφιακή υγεία.

Η Real Consulting, διαχρονικός ηγέτης στις λύσεις SAP για τον κλάδο της Υγείας και ένας από τους σημαντικότερους παρόχους υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει μια σειρά στρατηγικών πρωτοβουλιών που ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της στον χώρο της Ψηφιακής Υγείας και διευρύνουν το τεχνολογικό της αποτύπωμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, η εταιρεία υπέγραψε συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας με την T-Systems Austria για την διάθεση, προσαρμογή στις τοπικές προδιαγραφές, υλοποίηση και υποστήριξη της λύσης T-Systems Solution for Healthcare.Core (TSHC.Core) στην Ελλάδα, την Κύπρο και τις χώρες των Βαλκανίων. Το TSHC.Core αποτελεί επίσημο διάδοχο του SAP Industry Solution Healthcare (IS-H) και τη νέα πλατφόρμα αναφοράς για οργανισμούς υγείας που επενδύουν στο οικοσύστημα SAP.

Το SAP IS-H αποτέλεσε για περισσότερες από δύο δεκαετίες το κυρίαρχο πληροφοριακό περιβάλλον για μεγάλο αριθμό νοσοκομείων και οργανισμών υγείας στην Ευρώπη. Η μετάβαση στη νέα γενιά λύσεων Healthcare δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία τεχνολογικού εκσυγχρονισμού για τους οργανισμούς που έχουν επενδύσει στο οικοσύστημα SAP.

Η συγκεκριμένη συμφωνία τοποθετεί τη Real Consulting στο επίκεντρο μιας από τις σημαντικότερες μεταβάσεις που πραγματοποιούνται σήμερα στον χώρο του Healthcare IT, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική της θέση στις λύσεις SAP Healthcare και αναδεικνύοντάς την σε στρατηγικό εταίρο για τη νέα εποχή του SAP Healthcare στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, η Real Consulting επενδύει στη δημιουργία ιδιόκτητης τεχνολογίας μέσω του Nosvion™, μιας νέας ευρωπαϊκής πλατφόρμας ψηφιακής υγείας που σχεδιάστηκε για να αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες SAP, τεχνητής νοημοσύνης και διαλειτουργικότητας, υποστηρίζοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών υγείας της επόμενης δεκαετίας.

Το Nosvion™ αποτελεί μια Intelligent HealthTech Platform, σχεδιασμένη εξαρχής με built-in integration για εγκαταστάσεις SAP IS-H και T-Systems Solution for Healthcare (TSHC.Core). Η αρχιτεκτονική του επιτρέπει στους οργανισμούς υγείας να αξιοποιήσουν πλήρως τις υφιστάμενες επενδύσεις τους, ενώ παράλληλα αποκτούν πρόσβαση σε νέες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, επιχειρησιακής ευφυΐας, διαλειτουργικότητας και ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω ενός ενιαίου τεχνολογικού περιβάλλοντος.

Το Nosvion™ Core, ο πυρήνας της νέας πλατφόρμας, αναπτύχθηκε αξιοποιώντας τη μεταφορά τεχνογνωσίας, λειτουργικών ψηφιακών μοντέλων και βέλτιστων πρακτικών που αποκτήθηκαν μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με τη Datamed, μία από τις πλέον καταξιωμένες εταιρείες ψηφιακής υγείας στην Ελλάδα.
 

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