Ένας αιώνας σε κίνηση: Η Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Β. Κεκάτου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.04.26 , 19:23 Αποκλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ - Ιράν βλέπουν οι αγορές
06.04.26 , 19:12 rnlt© Athens: Ένα διαφορετικό κατάστημα της Renault
06.04.26 , 19:00 Δώρο Πάσχα 2026: Πόσα χρήματα θα πάρεις
06.04.26 , 18:59 Fuel Pass: Άνοιξε με προβλήματα η πλατφόρμα
06.04.26 , 18:45 Παρίσταναν τους λογιστές και «άρπαξαν» πάνω από 1 εκατ. ευρώ
06.04.26 , 18:40 Κουρτίδου: Είχα έναν παρομορφωτικό καθρέφτη. Πάντα με έβλεπα υπέρβαρη
06.04.26 , 18:34 Άγριος καβγάς Λαζαρίδη – Πολάκη στη Βουλή
06.04.26 , 17:59 Άννα Βίσση: Τέλος συνεργασίας με τον κιθαρίστα της μετά από 11 χρόνια
06.04.26 , 17:50 Ένας αιώνας σε κίνηση: Η Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Β. Κεκάτου
06.04.26 , 17:39 Τούνη: «Διασύρθηκα για 9 χρόνια και οδηγήθηκα στο τμήμα επειδή μίλησα»
06.04.26 , 16:17 Αγία Παρασκευή: Τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης του 47χρονου Άκη
06.04.26 , 16:04 Καλλιθέα: Διανομέας παρέσυρε και τραυμάτισε ανήλικο
06.04.26 , 16:01 Κιτρινόμαυρη η κορυφή, καλπάζει για τίτλο η ΑΕΚ
06.04.26 , 15:45 Αγρίνιο: Μεγάλη Επιχείρηση Διάσωσης Ορειβάτη Που Τραυματίστηκε
06.04.26 , 15:42 Άση Μπήλιου: Με μία, αλλά «φαρμακερή», αλλαγή ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα
Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους
Koυτσουμπής: Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Κατερίνα Καινούργιου
«Λύγισε» η Κουτσελίνη για τον αδερφό της: «Τον αντάμειβα για το ψέμα του»
Το επόμενο βήμα στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Αγία Παρασκευή: Τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης του 47χρονου Άκη
Μεγάλη Εβδομάδα με πληρωμές: Ποιοι πάνε ταμείο
Πασχαλινό μανικιούρ 2026 για τα πιο cool ανοιξιάτικα νύχια
Δεν κρύβει τη χαρά του ο Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το μαιευτήριο
Πέθανε ο γιος της Θεανώς Φωτίου
Fuel Pass: Άνοιξε με προβλήματα η πλατφόρμα
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένας αιώνας Shell στην Ελλάδα μέσα από μια ταινία. Μια συνεργασία που ξεκίνησε από μια στιγμή. Από μια επιθυμία του βραβευμένου δημιουργού Βασίλη Κεκάτου όπως την εξέφρασε αυθόρμητα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Το χιουμοριστικό «Εγώ πότε θα κάνω διαφήμιση για τη Shell;», γεννημένο από την προσωπική του εικαστική αγάπη για τα πρατήρια καυσίμων, στάθηκε η αφορμή για μια ξεχωριστή επετειακή ταινία που βλέπουμε αυτή την περίοδο στις οθόνες μας.

Από το 1926, όταν ιδρύθηκε η Shell Company Hellas Ltd στο Λονδίνο, η εταιρεία πορεύεται παράλληλα με την ελληνική κοινωνία - σε περιόδους ανάπτυξης και ευημερίας, αλλά και σε εποχές γεμάτες προκλήσεις. Το αποτύπωμα αυτής της διαδρομής δεν μετριέται όμως μόνο σε χρόνια, αλλά και σε στιγμές: σε εικόνες από εθνικές οδούς και λιμάνια, σε ταξίδια διακοπών, σε επιστροφές στο σπίτι, σε καθημερινές επαγγελματικές διαδρομές.

Η Shell δεν είναι απλώς ένα σημείο ανεφοδιασμού, αλλά ένα σταθερό σημείο εκκίνησης. Η ιστορία της στην Ελλάδα είναι, πάνω απ’ όλα, ιστορία ανθρώπων - εργαζομένων, οδηγών, συνεργατών, πρατηριούχων. Είναι ιστορία σχέσεων εμπιστοσύνης, φροντίδας και ποιότητας.

Αυτήν ακριβώς τη βαθιά, ανθρώπινη διάσταση επιχειρεί να αναδείξει η επετειακή ταινία για τα 100 χρόνια, σε σκηνοθεσία του Βασίλη Κεκάτου, προσεγγίζοντας το θέμα με μια διακριτική, κινηματογραφική ματιά.

«Η μακρόχρονη παρουσία της Shell στην Ελλάδα πέρα από ένα σημαντικό ορόσημο, αποτελεί μια διαρκή δέσμευση απέναντι στους ανθρώπους και την κοινωνία. Είμαστε περήφανοι για αυτή τη συνεργασία, καθώς αναδεικνύει όλα όσα αντιπροσωπεύει η Shell. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε προϊόντα και λύσεις που δημιουργούν αξία για τους καταναλωτές, με σεβασμό στο περιβάλλον και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον», δήλωσε η Κίρκη Καλαντζή, Γενική Διευθύντρια Coral ΑΕ.

«Τη διαχρονική αυτή πορεία και τη σύνδεσή της με την ελληνική πραγματικότητα αποτυπώνει με τη δική του ξεχωριστή ματιά ο Βασίλης Κεκάτος, αναδεικνύοντας τις ανθρώπινες ιστορίες που βρίσκονται πίσω από ένα brand με ιστορία ενός αιώνα», δήλωσε ο Κώστας Καραγιάννης, Διευθυντής Marketing Coral ΑΕ.

«Για μένα, κάθε ιστορία είναι μια ευκαιρία να φωτίσεις τους ανθρώπους πίσω από τα προφανή», σημειώνει ο Βασίλης Κεκάτος. «Μέσα από τη δημιουργία της επετειακής διαφημιστικής ταινίας για τη Shell, μου δόθηκε η δυνατότητα να αφηγηθώ μέσα από εικόνες τη μακρά της παρουσία στην Ελλάδα, όχι μόνο ως εταιρεία, αλλά ως κομμάτι της καθημερινότητας και της ανθρώπινης εμπειρίας που τη διαμόρφωσε όλα αυτά τα χρόνια».


Εκατό χρόνια μετά, το ταξίδι συνεχίζεται.

100 Χρόνια Shell. 100 Χρόνια μπροστά.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
SHELL
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΚΑΤΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top