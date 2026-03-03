H Νova στηρίζει τους συνδρομητές της στη Μέση Ανατολή

Η Nova, κατανοώντας τις αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή ενημερώνει τους συνδρομητές της, ότι βρίσκεται κοντά τους, παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες επικοινωνίας.

Ειδικότερα, η Nova προσφέρει δωρεάν στους συνδρομητές της, σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Κουβέιτ:

Για συνδρομητές συμβολαίων κινητής:

Δωρεάν Roaming PASS για κατανάλωση του εθνικού προγράμματος χρήσης του συνδρομητή με ημερήσιο όριο 500 MB Internet, 500 λεπτά ομιλίας (για εξερχόμενες κλήσεις προς Ελλάδα και την χώρα στην οποία βρίσκεται) και εισερχόμενες κλήσεις και 100 SMS.

του εθνικού προγράμματος χρήσης με ημερήσιο όριο (για εξερχόμενες κλήσεις προς Ελλάδα και την χώρα στην οποία βρίσκεται) και εισερχόμενες κλήσεις και Επιπλέον και εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη χρήση από το εθνικό πρόγραμμα, παρέχεται απεριόριστη δωρεάν ομιλία και sms, καθώς και δωρεάν GB με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Daily Data travel Zone B χωρίς κόστος.



Για συνδρομητές καρτοκινητής:

απεριόριστη δωρεάν ομιλία (για εξερχόμενες κλήσεις προς Ελλάδα και την χώρα στην οποία βρίσκονται) και εισερχόμενες κλήσεις και sms

(για εξερχόμενες κλήσεις προς Ελλάδα και την χώρα στην οποία βρίσκονται) και εισερχόμενες κλήσεις και sms δωρεάν απεριόριστα GB με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Daily Data travel Zone B χωρίς κόστος.



Για συνδρομητές συμβολαίων κινητής και καρτοκινητής

απεριόριστη δωρεάν ομιλία από την Ελλάδα προς τις συγκεκριμένες χώρες



Οι παροχές ισχύουν από 4/3/2026 έως και 17/3/2026 και αφορούν σε συνδρομητές κινητής, συμβολαίου και καρτοκινητής, ιδιώτες και επαγγελματίες. Οι συνδρομητές ενημερώνονται με SMS στο κινητό τους για την ενεργοποίηση των παροχών.

Επιπλέον, η Nova έχει αναστείλει κάθε διαδικασία προσωρινής ή οριστικής φραγής για τους συνδρομητές που προσωρινώς βρίσκονται στις εν λόγω χώρες μέχρι τις 17/3/2026.