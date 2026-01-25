Χειμερινές εκπτώσεις: Aνοιχτά σήμερα Κυριακή τα καταστήματα- Το ωράριό τους

Ανοικτά θα είναι σήμερα Κυριακή 25 Ιανουαρίου τα εμπορικά καταστήματα. Πρόκειται για τη δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων, οι οποίες ολοκληρώνονται την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι 11:00 π.μ. έως 18:00 το απόγευμα και για τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα από τις 11:00 έως τις 20:00.

Όσον αφορά στα σούπερ μάρκετ, τα περισσότερα παραμένουν κλειστά τις Κυριακές των εκπτώσεων. Εξαιρέσεις αποτελούν συγκεκριμένα μικρά καταστήματα που λειτουργούν έτσι κι αλλιώς με διευρυμένο ωράριο, όπως τα AB Shop & Go και τα OK Markets, τα οποία δουλεύουν κανονικά. Ανοιχτά θα είναι και τα LIDL από τις 11:00 έως τις 20:00.

Υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική, με κάθε επιχείρηση να αποφασίζει αυτόνομα αν θα σηκώσει ρολά.

Στο μεταξύ, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει βασικούς κανόνες που θα πρέπει να τηρούν οι καταναλωτές κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, προκειμένου οι αγορές να πραγματοποιούνται με ασφάλεια και διαφάνεια.

Στα προϊόντα που βρίσκονται σε έκπτωση θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τόσο η αρχική όσο και η τελική μειωμένη τιμή στο σημείο πώλησης.

στο σημείο πώλησης. Κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής οφείλει να περιλαμβάνει και την προγενέστερη τιμή, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών πριν από την έκπτωση

δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών πριν από την έκπτωση Σε περίπτωση που το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά λιγότερο από 30 ημέρε ς, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών

Σε περιπτώσεις σταδιακών μειώσεων, ως προγενέστερη τιμή θεωρείται εκείνη που ίσχυε πριν από την πρώτη έκπτωση

Επιτρέπεται η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης , ωστόσο όταν αυτό αφορά ποσοστό άνω του 60% των διαθέσιμων προϊόντων, θα πρέπει να αναφέρεται τόσο στη βιτρίνα όσο και σε κάθε διαφημιστική προβολή

Εάν εφαρμόζονται διαφορετικές εκπτώσεις ανά κατηγορία προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος των εκπτώσεων (π.χ. «από ...% έως ...%»), διαφορετικά να διευκρινίζεται ότι οι προσφορές αφορούν επιλεγμένα είδη

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα καταστήματα stock η outlet, τα οποία υποχρεούνται να παρουσιάζουν με σαφήνεια τη διαφορά μεταξύ παλαιάς και νέας τιμής, ενώ κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων πρέπει να εμφανίζονται σωστά όλες οι ενδιάμεσες μειώσεις και η τελική τιμή.

Τονίζεται ότι σε περιπτώσεις παραπλανητικών εκπτώσεων ή προσφορών προβλέπονται πρόστιμα έως και 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών του εμπόρου, με κατώτατο όριο τις 20.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής εντός πέντε ετών το ανώτατο πρόστιμο αυξάνεται στο 4%.