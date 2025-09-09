Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί: Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς

Τι ισχύει για τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς και πότε «χτυπάει καμπανάκι» στην εφορία.

Αφορμή αποτέλεσε πρόσφατη υπόθεση, όπου η μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό γονέα και παιδιού σε ατομικό λογαριασμό του τελευταίου κρίθηκε ως δωρεά.

Οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί είναι ιδιαίτερα διαδεδομένοι σε οικογένειες και συγγενείς, αφού διευκολύνουν τη διαχείριση των οικονομικών. Ωστόσο, η χρήση τους κρύβει κινδύνους με σημαντικές φορολογικές συνέπειες, οι οποίες συχνά δεν γίνονται αντιληπτές εγκαίρως. Η Εφορία μπορεί να θεωρήσει ως γονική παροχή ή δωρεά κάθε μεταφορά ποσού από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε λογαριασμό τρίτου, εφόσον δεν δηλωθεί και δεν δικαιολογηθεί, με αποτέλεσμα την επιβολή φόρου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr