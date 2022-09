Ενεργειακός «πόλεμος»: Κλείνει τη στρόφιγγα του Nord Stream ο Πούτιν

Ενεργειακό «πόλεμο» με την Ευρώπη έχει ξεκινήσει ο Βλάντιμιρ Πούτιν με τον αγωγό Nord Stream να μην ανοίγει ούτε σήμερα, Σάββατο.

Ο Nord Stream 1 είχε κλείσει για τρεις ημέρες για προγραμματισμένες εργασίες και η ροή του προς Γερμανία θα εκκινούσε ξανά σήμερα.

Ωστόσο, η ρωσική κρατική εταιρεία ενέργειας Gazprom ανακοίνωσε πως δε θα επανεκκινήσει η λειτουργία του ακόμη.

Κάνοντας λόγο για βλάβη στον κινητήρα της τουρμπίνας, η εταιρεία απέφυγε να δώσει χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση του αγωγού φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επικαλείται διαρροή λαδιού μηχανής.

Η Gazprom αναφέρει ότι η βλάβη εντοπίστηκε στο σταθμό συμπιεστών Πορτοβάγια, με τον έλεγχο να πραγματοποιείται μαζί με εργαζόμενους από τη Siemens - τη γερμανική εταιρεία που συνδράμει στη συντήρηση του αγωγού.

Έτσι, οι εισαγωγές φυσικού αερίου έχουν σταματήσει μέχρι να μπορέσει να διορθωθεί αυτό.

Η Siemens, από την πλευρά της, εκθέτει τη ρωσική εταιρεία, αναφέροντας πως δε συνιστά λόγω διακοπής της λειτουργίας της τουρμπίνας.

Η ρωσική κρατική εταιρεία ενέργειας Gazprom απέφυγε να δώσει χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση του αγωγού /AP

«Τέτοιες διαρροές δεν επηρεάζουν συνήθως τη λειτουργία μιας τουρμπίνας και μπορούν να σφραγιστούν επί τόπου. Είναι μια διαδικασία ρουτίνας, στο πλαίσιο των εργασιών συντήρησης», ανέφερε η γερμανική εταιρεία.

Στην αντεπίθεση πέρασε η Κομισιόν, χαρακτηρίζοντας τη Gazprom «αναξιόπιστη».

Gazprom’s announcement this afternoon that it is once again shutting down NorthStream1 under fallacious pretenses is another confirmation of its unreliability as a supplier.



It’s also proof of Russia’s cynicism, as it prefers to flare gas instead of honoring contracts.