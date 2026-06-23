Νεκρός ο «προσωπικός εχθρός» του Πούτιν - Έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια

Είχε αποκαλύψει τη σχέση του Ρώσου προέδρου με την Αλίνα Καμπάεβα

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Ο Γκριγκόρι Νεχορόσεφ, ο δημοσιογράφος που το 2008 αποκάλυψε τη φερόμενη μυστική σχέση του Βλαντίμιρ Πούτιν με την πρώην Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής Αλίνα Καμπάεβα, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Ρίγα της Λετονίας.

Ο 69χρονος ήταν αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Moskovsky Korrespondent», η οποία έκλεισε λίγο μετά τη δημοσίευση του επίμαχου ρεπορτάζ για την προσωπική ζωή του Ρώσου προέδρου. 

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To πρωτοσέλιδο που είχε αποκαλύψει τη σχέση του Πούτιν με την Καμπάεβα

To πρωτοσέλιδο που είχε αποκαλύψει τη σχέση του Πούτιν με την Καμπάεβα

Σύμφωνα με το λετονικό μέσο Delfi, ο θάνατός του αποδίδεται σε δηλητηρίαση από άγρια μανιτάρια που είχε συλλέξει από τον κήπο του. Παρότι θεωρούνταν γνώστης των μανιταριών, φέρεται να μπέρδεψε ένα δηλητηριώδες είδος με βρώσιμο.

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Ο Νεχορόσεφ είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό του ως «προσωπικό εχθρό» του Πούτιν μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ για τη σχέση του Ρώσου προέδρου με την Καμπάεβα.

Ο Πούτιν μέχρι και σήμερα δεν έχει παραδεχθεί τη σχέση του με την Αλίνα Καμπάεβα - AP Images

Ο Πούτιν μέχρι και σήμερα δεν έχει παραδεχθεί τη σχέση του με την Αλίνα Καμπάεβα - AP Images

Τα τελευταία έντεκα χρόνια ζούσε στη Λετονία ως πολιτικός πρόσφυγας. Σύμφωνα με φίλους και συνεργάτες του, εξέφραζε συχνά φόβους για την προσωπική του ασφάλεια, θεωρώντας ότι βρισκόταν στο στόχαστρο του Κρεμλίνου λόγω των αποκαλύψεών του.

Οι αρχές της Λετονίας δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει επίσημα τον θάνατό του, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια.

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Όταν δημοσιεύτηκε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Γκριγκόρι Νεχορόσεφ για την προσωπική ζωή του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο δημοσιογράφος φέρεται να δέχθηκε απειλές και να ανακρίθηκε από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Ο Νεχορόσεφ είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό του προσωπικό εχθρό του Πούτιν - AP Images

Ο Νεχορόσεφ είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό του προσωπικό εχθρό του Πούτιν - AP Images

Λίγο αργότερα, η εφημερίδα του αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία της και ο ίδιος εγκατέλειψε τη Ρωσία, φοβούμενος για τη ζωή του.

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Ο Πούτιν είχε διαψεύσει τότε τις πληροφορίες περί σχέσης με τη γυμνάστρια, η οποία ήταν περίπου 30 χρόνια νεότερή του, ωστόσο λίγο αργότερα χώρισε με τη σύζυγό του. 

O Βλαντιμίρ Πούτιν με τη σύζυγό του, Λουντμίλα, με την οποία φέρεται να έχει χωρίσει - AP Images

O Βλαντιμίρ Πούτιν με τη σύζυγό του, Λουντμίλα, με την οποία φέρεται να έχει χωρίσει - AP Images

Η αποκάλυψη της σχέσης της Καμπάεβα με τον Πούτιν φέρεται επίσης να προκάλεσε την οργή της προπονήτριας της Ολυμπιονίκη. 

Ο Ρώσος πρόεδρος και η φερόμενη ως σύντροφός του φέρονται επίσης να έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Ιβάν, 11 ετών, και τον Βλαντίμιρ, 7 ετών.

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Αν και ο Ρώσος πρόεδρος δεν επιβεβαίωσε ποτέ δημόσια ότι διατηρεί σχέση με την πρώην Ολυμπιονίκη, Αλίνα Καμπάεβα, διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν εδώ και χρόνια ότι οι δυο τους είναι ζευγάρι.

Η Αλίνα Καμπάεβα - AP Images

Η Αλίνα Καμπάεβα - AP Images

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τον θάνατό του Νεχορόσεφ με το Κρεμλίνο. Ωστόσο η υπόθεση έχει προκαλέσει συζητήσεις, καθώς αρκετοί επικριτές του Πούτιν έχουν χάσει τη ζωή τους υπό αμφιλεγόμενες ή ανεξιχνίαστες συνθήκες τα τελευταία χρόνια.

Το 2023, ένας ακόμη Ρώσος επιστήμονας που εργαζόταν στον τομέα της διαστημικής και πυραυλικής τεχνολογίας έχασε τη ζωή του έπειτα από μυστηριώδη δηλητηρίαση, η οποία, σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, αποδόθηκε στην κατανάλωση μανιταριών.

Αρκετοί «εχθροί» του Βλαντιμίρ Πούτιν τον τελευταίο καιρό έχουν πεθάνει μυστηριωδώς - AP Images

Αρκετοί «εχθροί» του Βλαντιμίρ Πούτιν τον τελευταίο καιρό έχουν πεθάνει μυστηριωδώς - AP Images

Πρόκειται για τον καθηγητή Βιτάλι Μελνίκοφ, 77 ετών, ο οποίος είχε διατελέσει επικεφαλής του Τμήματος Πυραυλικών και Διαστημικών Συστημάτων της RSC Energia. Ο Μελνίκοφ αρρώστησε ξαφνικά και σοβαρά λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Εφημερίδα της Μόσχας ανέφερε τότε ότι η απότομη επιδείνωση της υγείας του οφειλόταν στην κατανάλωση μη βρώσιμων μανιταριών.

Οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν από τη σοβαρή δηλητηρίαση που υπέστη, παρά το γεγονός ότι έδωσε μάχη για περισσότερες από δύο εβδομάδες μετά την εκδήλωση των πρώτων συμπτωμάτων.

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