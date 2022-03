Πούτιν: Μαζεύουν υπογραφές για να διώξουν την «ερωμένη» του από την Ελβετία

Σε σαλέ στην Ελβετία φέρεται να κρύβεται η «πρώτη ερωμένη» της Ρωσίας - Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Υπογραφές για να απελαθεί από την Ελβετία η φερόμενη «ερωμένη» του Βλαντιμίρ Πούτιν, Αλίνα Καμπάεβα, μαζεύουν ακτιβιστές μέσω του διαδικτύου.

Σύμφωνα με την ουκρανική ιστοσελίδα Nexta, μέχρι στιγμής έχουν μαζευτεί περισσότερες από 35.000 υπογραφές. «Αγαπητή Ελβετική Συνομοσπονδία, γιατί επιτρέπετε σε μέλη του καθεστώτος Πούτιν να παραμείνουν στη χώρα; Συνδέστε την Αλίνα «Εύα Μπράουν» Καμπάεβα, με τον «Φύρερ» Βλαντιμίρ Πούτιν» αναφέρεται στην έκκληση, την οποία έχουν υπογράψει πολίτες της Ουκρανίας, της Ρωσίας και της Λευκορωσίας.

Activists have created a petition to the #Swiss authorities to expel Putin's mistress, #Russian athlete Alina Kabaeva, from the country.



The petition has already been signed by 30,000 people. pic.twitter.com/d8yUTWMEOS