Η ιστορία του ανθρώπου που πέθανε και επέστρεψε από τον θάνατο έξι φορές!

Ο 40χρονος Ίσμαελ Αζίζι από την Τανζανία της Αφρικής, δεν είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος, αφού έχει πεθάνει και έχει ξαναέρθει στη ζωή έξι φορές, ξυπνώντας, μάλιστα, στην ίδια του την κηδεία!

Η επιστήμη «σηκώνει τα χέρια ψηλά» στην περίπτωση του 40χρονου Αφρικανού, Ίσμαελ Αζίζι, αφού έχει πεθάνει και έχει ξαναέρθει στη ζωή, όχι μία, αλλά έξι φορές!

Γείτονες, συγγενείς και φίλοι, αλλά και γιατροί δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς αυτός ο άνθρωπος, ενώ έχει δηλωθεί ως επίσημα νεκρός τόσες φορές, εν τέλει, αναστήθηκε. Μάλιστα, σε μία από τις περιπτώσεις, ξύπνησε, στην ίδια του την κηδεία, με αποτέλεσμα, όπως δήλωσε, όλοι να πιστεύουν ότι είναι... φάντασμα. Σήμερα ζει τώρα απομονωμένος και δηλώνει ότι φοβάται ότι δε θα μπορέσει να πεθάνει ποτέ...

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 40χρονος Αφρικανός είχε ένα τρομερό ατύχημα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και οι γιατροί έκαναν ό,τι ήταν δυνατό για να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως δεν τα κατάφεραν και ανακοίνωσαν επίσημα τον θάνατό του. Η οικογένειά του ήταν συντετριμμένη, καθώς ο άνθρωπός τους οδηγήθηκε στο νεκροτομείο. Ο Αζίζι, όμως, ξύπνησε το βράδυ τρομαγμένος και παγωμένος, χωρίς να έχει πλήρως τις αισθήσεις του. Όλοι τον κοιτούσαν αποσβολωμένοι, ενώ μία ώρα αρχότερα, οι δικοί του ήρθαν και τον πήραν πίσω στο σπίτι.

