Ισπανία: Μπλακ άουτ σχεδόν σε όλη τη χώρα! Χωρίς ρεύμα και διπλανές χώρες

Μπλακ άουτ αντιμετωπίζει σχεδόν ολόκληρη η Ιβηρική χερσόνησος. Μεγάλα προβλήματα ηλεκτροδότησης αντιμετωπίζει η Ισπανία και η Πορτογαλία. Προβλήματα και στις πρωτεύουσες των χωρών, Μαδρίτη και της Λισαβόνα.

Μικρότερου βεληνεκούς προβλήματα αντιμετωπίζει η Γαλλία.

Στους δρόμους της Μαδρίτης, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, λόγω των φωτεινών σηματοδοτών που δε λειτουργούν επικρατεί κυκλοφοριακό χάος.

Από τη διακοπή ηλεκτροδότησης έχουν επηρεαστεί οι μεταφορές με μεγάλα αεροδρόμια να έχουν παραλύσει. Οι αρχές χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν πολίτες από ακινητοποιημένα τρένα.

Η εταιρία που διαχειρίζεται την ηλεκτρική ενέργεια στην Ισπανία, η Red Electrica, ανακοίνωσε ότι έχει ενεργοποιήσει σχέδιο αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης.

Αλλά και μια άλλη ισπανική εταιρεία ηλεκτρισμού, η Endesa, κάνει λόγο για πανεθνική έκταση της βλάβης στην ηλεκτροδότηση, χωρίς προς το παρόν να μπορεί να προσδιοριστεί το πότε θα επανέλθει το ρεύμα.

❗️⚡️🇪🇸🇵🇹🇫🇷🇦🇩 - On April 28, 2025, a significant power outage continues to affect Spain, Portugal, Andorra, and parts of France, with no immediate resolution in sight. The blackout has disrupted electricity supply in major cities, including Madrid, Valencia, and Barcelona, as… pic.twitter.com/fAxRdUd1oB

Πολύ σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται και στο τηλεφωνικό δίκτυο της χώρας. Δημοσιογράφοι του δελτίου ειδήσεων του Star, στην προσπάθειά τους να επικοινωνήσουν με κατοίκους, επιβεβαίωσαν τεράστια προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες, ακόμα και μέσω γνωστών διαδικτυακών εφαρμογών.

Major power outage across parts of France, Spain and Portugal.



Causing some chaos at the Madrid Open.



Fans streaming for the practice courts (which have now hit capacity), food stalls operating with torches and cash, portions of the venue in complete darkness. pic.twitter.com/4B1NAPX13A