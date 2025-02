Τσερνόμπιλ: Έκρηξη στη νέα σαρκοφάγο που προστατεύει τον 4ο αντιδραστήρα

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ- ΙΑΕΑ) ανακοίνωσε σήμερα ότι στη διάρκεια της περασμένης νύχτας ακούστηκε έκρηξη από τη νέα σαρκοφάγο που προστατεύει ό,τι έχει απομείνει από τον τέταρτο αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ.

During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8