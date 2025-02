Αμβούργο: Ενας νεκρός και 25 τραυματίες σε σύγκρουση τρένου με φορτηγό

Ένας νεκρός και 25 τραυματίες, εκ των οποίων έξι σοβαρά, είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης επιβατικής αμαξοστοιχίας με φορτηγό σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση κοντά στο Αμβούργο.

Σύμφωνα με την Hamburger Abendblatt, επικαλούμενη αυτόπτες μάρτυρες, το φορτηγό επιχείρησε να διασχίσει τις ράγες, αλλά εγκλωβίστηκε όταν έπεσαν οι μπάρες, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από την υπερταχεία ICE.

Ο οδηγός του φορτηγού, ένας 34χρονος Ρουμάνος, πήδηξε την τελευταία στιγμή έξω από το όχημα και σώθηκε, ανέφερε η εφημερίδα Bild, συμπληρώνοντας πως έχει τεθεί υπό κράτηση και ανακρίνεται.

