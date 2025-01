Πύρινη κόλαση στο Λος Άντζελες: Πέντε νεκροί - Νέο μέτωπο στο Χόλιγουντ

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι είναι νεκροί εξαιτίας πυρκαγιών που μαίνονται, ενισχυμένες από τους ισχυρούς ανέμους, σε περιοχές γύρω από τη μεγαλούπολη του Λος Άντζελες. Χιλιάδες πολίτες έχουν τραπεί σε φυγή, καθώς εκατοντάδες κτίρια έχουν γίνει στάχτη.

Ο απολογισμός των νεκρών ενδέχεται να γίνει ακόμη πιο βαρύς, προειδοποίησε ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες, ο Ρόμπερτ Λούνα, υπογραμμίζοντας πως η κατάσταση παραμένει «πολύ ασταθής».

Ρίψεις νερού από αέρος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Λος Άντζελες / AP (Ethan Swope)

Από την πλευρά της η αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος του Λος Άντζελες, η Κριστίν Κράουλι, ανακοίνωσε πως εκδηλώθηκε νέα πυρκαγιά -πέρα από τις πέντε με τις οποίες μάχονται οι άνδρες της- σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χόλιγουντ Χιλς.

Οι αρχές έχουν δώσει εντολή σε περίπου 100.000 πολίτες να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εστίες τους εν μέσω των πυρκαγιών.

Η χειρότερη πυρκαγιά θεωρείται αυτή στο ακριβό προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς, όπου ζουν και διασημότητες.

Εκτός ελέγχου η φωτιά στο Λος Άντζελες / AP (Etienne Laurent)

Η φωτιά εκεί εκδηλώθηκε προχθές, Τρίτη, και είχε κατακάψει σχεδόν 65.000 στρέμματα. Στο πέρασμά τους, οι φλόγες κατέστρεψαν 1.000 κτίρια.

«Δεν έχουμε αρκετούς πυροσβέστες για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση», είπε με απόγνωση ο επικεφαλής του τοπικού πυροσβεστικού σώματος Μαρόνι.

Στην Αλταντίνα, βόρεια του Λος Άντζελες, οι φλόγες διένυσαν κάπου 43.000 στρέμματα αφότου εκδηλώθηκε πυρκαγιά την Τρίτη.

Πέντε νεκροί από την πυρκαγιά στο Λος Άντζελες / AP (Damian Dovarganes)

Το τριών χιλιάδων τετραγωνικών σπίτι της Πάρις Χίλτον στο Μαλιμπού έγινε στάχτη από την πύρινη λαίλαπα που «καταβρόχθησε» το Παλισέιντς.

Ο Άνταμ Μπρόντι και η σύζυγός του, Λέιτον Μεέστερ «έχασαν» το αξίας 6,5 εκατομμυρίων σπίτι τους στις φλόγες και είναι σοκαρισμένοι από την καταστροφή.

Και η Άννα Φάρις δε θα ξαναδεί το σπίτι της στο Παλισέιντς, όπου έμενε με τον σύζυγο και τον γιο της. Ωστόσο, δηλώνει ευγνώμων που η φωτιά δεν έθεσε σε κίνδυνο και τους ίδιους.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να κάνουν οικονομία στο νερό, καθώς τρεις δεξαμενές που τροφοδοτούν τους πυροσβέστες άδειασαν. Οι θερμοί άνεμοι γνωστοί με την ονομασία Σάντα Άνα, συνηθισμένοι κατά τη διάρκεια του καλιφορνέζικου χειμώνα, αναμενόταν να πνέουν με ριπές που θα έφθαναν ακόμη και τα 160 χιλιόμετρα την ώρα χθες, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), εξαπλώνοντας τις φλόγες και εγείροντας «θανάσιμο κίνδυνο».

Οι πυροσβέστες επιχειρούν επίσης σε άλλα δυο μέτωπο, γύρω από τη Σάντα Κλαρίτα και στην κοιλάδα Σαν Φερνάντο.

Επιστήμονες δεν παύουν να προειδοποιούν πως η κλιματική αλλαγή κάνει πολύ συχνότερα μετεωρολογικά φαινόμενα που χαρακτηρίζονται ακραία και θα πολλαπλασιάσει τις λεγόμενες φυσικές καταστροφές.

Απελπισμένοι οι κάτοικοι του Λος Άντζελες, «στερεύει» και το νερό / AP (Etienne Laurent)

Οι αρχές διέταξαν χθες, Τετάρτη, κατοίκους της ιστορικής συνοικίας του Χόλιγουντ να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας νέας πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στους λόφους της, μερικές εκατοντάδες μέτρα από τη Hollywood Boulevard.

Δείτε εικόνες:

«Καμμένη γη» μετά το πέρασμα στη φωτιάς στο Λος Άντζελες / AP (Eugene Garcia)

Καταστροφή από την πύρινη λαίλαπα / AP (Damian Dovarganes)

Βίλες διασήμων του Χόλιγουντ στο έλεος της πύρινης κόλασης / AP (Damian Dovarganes)

Νέα πύρινα μέτωπα «περικυκλώνουν» το Λος Άντζελες / AP (Ethan Swope)

Malibu’s iconic sand castles are crumbling… one at a time. This has been a numbing and terrifying 14 hours in California history. pic.twitter.com/JmHym7tyQK

Pray for California and everyone affected by the Palisades fires.



Please stop politicizing this tragedy without understanding the facts. Fires in this area are rare and occurred unexpectedly—let’s focus on supporting those in need, not misinformation.pic.twitter.com/2cUqLVnxSi