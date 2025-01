Πύρινος εφιάλτης στο Λος Άντζελες: Δύο νεκροί και χιλιάδες στρέμματα στάχτη

Εικόνες Αποκάλυψης διαδραματίζονται τις τελευταίες ώρες στο Λος Άντζελες, όπου μεγάλη φωτιά έχει κατακάψει περιουσίες και έχει στοιχίσει τη ζωή σε πολίτες.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και «πολλοί» άλλοι έχουν τραυματιστεί σοβαρά στις πυρκαγιές.

Περίπου 1.000 κτίρια καταστράφηκανστην πυρκαγιά στη συνοικία Πασίφικ Παλισέιντς της αμερικανικής μεγαλούπολης και περισσότερα από 20.000 στρέμματα έχουν καεί, την ώρα που η πυρκαγιά εξαπλώνεται.

Πύρινη κόλαση στο Λος Άντζελες / AP Photos (Etienne Laurent)

Περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, αφού η πυρκαγιά εξαπλώθηκε στην ακριβή παραθαλάσσια συνοικία του Λος Άντζελες, με αστέρες του Χόλιγουντ να βρίσκονται μεταξύ αυτών που εγκατέλειψαν το σημείο με αυτοκίνητο και πεζή, την ώρα που οι φλόγες έκαιγαν σπίτια και πλαγιές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν περαιτέρω σήμερα, με τους ανέμους και την ανυδρία να δυναμώνουν τις φλόγες στη συνοικία Πασίφικ Παλισέιντς και σε τουλάχιστον άλλες δύο συνοικίες στην περιοχή του Λος Άντζελες.

Χθες ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Κυκλοφοριακό κομφούζιο σημειώθηκε στους δρόμους με πολίτες να προσπαθούν να φύγουν για να γλυτώσουν από την κόλαση, ορισμένους να εγκαταλείπουν τα οχήματά τους καθώς οι φλόγες προσέγγιζαν επικίνδυνα και πυκνό καπνό να υψώνεται στον νυχτερινό ουρανό πάνω από το Λος Άντζελες και τα περίχωρά του.

UPDATE: Four wild fires raging in Los Angeles County, California with 2 people so far reported dead while a high number of "significant injuries" have been reported for residents who did not evacuate.



Over 1,000 buildings have burned in Pacific Palisades.



The raging fires are… pic.twitter.com/cDuzC633Jy