Μητέρα κρατούσε κρυμμένη για τρία χρόνια την κόρη της σε συρτάρι!

Στη φυλακή οδηγήθηκε μια γυναίκα στη Μ. Βρετανία, η οποία κρατούσε κρυφά το παιδί της μέσα σε συρτάρι κάτω από το κρεβάτι για τρία χρόνια.

Το παιδί εντοπίστηκε στο σπίτι της οικογένειας στο Τσεσάιρ, λίγες ημέρες πριν τα τρίτα του γενέθλια, με μπερδεμένα μαλλιά, παραμορφώσεις και εξανθήματα.

Η μητέρα που δεν κατονομάστηκε για να προστετευθεί η ταυτότητα του παιδιο. Έκρυβε την ύπαρξη του μωρού από τα αδελφάκια του, αλλά και τον σύντροφό της που την επισκεπτόταν συχνά, κρύβοντάς το στο συρτάρι κάτω από το κρεβάτι.

