Λονδίνο: Επίθεση με μαχαίρι σε αγορά - Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

Συναγερμός σήμανε σε αγορά του Λονδίνου το πρωί της Κυριακής, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στους περαστικούς. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του άλλοι δύο τραυματίστηκαν, όπως αναφέρει η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Η επίθεση έγινε στην αγορά Ιστ Στριτ στο νότιο Λονδίνο, ενώ ένας άνδρας, γύρω στα 60, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και δεν είναι γνωστή ακόμα η κατάσταση της υγείας τους.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τον διοικητή της Αστυνομίας να δηλώνει: «Με τραγικό τρόπο, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί και οι αστυνομικοί εργάζονται σκληρά για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη και να παράσχουν υποστήριξη στην οικογένειά του. Οι σκέψεις μου και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια είναι μαζί τους και με τους άλλους τραυματίες».

