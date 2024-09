Ελβετία: Πρώτος θάνατος στην «κάψουλα αυτοκτονίας» Sarco

Στην Ελβετία, έγινε για πρώτη φορά χρήση του θαλάμου υποβοηθούμενης αυτοκτονίας Sarco και μια 64χρονη από τις ΗΠΑ έδωσε έτσι τέλος στη ζωή της.

Η ελβετική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα και συνέλαβε αρκετά άτομα μετά τον θάνατο της γυναίκας στην... κάψουλα αυτοκτονίας.

Η κάψουλα υποβοηθούμενης αυτοκτονίας Sarco / AP (Ahmad Seir)

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η κάψουλα, που ονομάστηκε Sarco Pod από τον εφευρέτη της, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το απόγευμα της Δευτέρας σε ένα δάσος κοντά στα γερμανικά σύνορα, στην ελβετική πόλη Merishausen. Να σημειωθεί πως η Ελβετία είναι μια από τις λίγες χώρες στον κόσμο όπου η υποβοηθούμενη αυτοκτονία είναι νόμιμη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Η εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι άνοιξε έρευνα για υποκίνηση αυτοκτονίας. Επιβεβαιώνεται, παράλληλα, ότι οι δημιουργοί της κάψουλας είχαν προειδοποιηθεί εγγράφως να μη χρησιμοποιήσουν τον θάλαμο.

Η κάψουλα απελευθερώνει αέριο άζωτο με το πάτημα ενός κουμπιού / AP (Ahmad Seir)

Η «κάψουλα αυτοκτονίας» απελευθερώνει αέριο άζωτο με το πάτημα ενός κουμπιού και θανατώνει όποιον βρίσκεται στο εσωτερικό της. Συνολικά χρειάζονται δέκα λεπτά για να ολοκληρωθεί η μακάβρια διαδικασία.

Ο εφευρέτης της κάψουλας, Philip Nitschke, Αυστραλός πολίτης, είπε στο X ότι η γυναίκα είχε «έναν ειδυλλιακό, ειρηνικό θάνατο σε ένα ελβετικό δάσος». Η κάψουλα είχε χρησιμοποιηθεί για να της δώσει «τον θάνατο που ήθελε», πρόσθεσε.

