Ποιος νίκησε στο debate Χάρις - Τραμπ; Τι έδειξαν οι πρώτες δημοσκoπήσεις

Βίντεο για το ντιμπέιτ Τραμπ-Χάρις από την εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» / MEGA

Οι ψηφοφόροι βλέπουν περισσότερο θετικά την υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις απ' ό,τι τον ρεπουμπλικανό αντίπαλο της Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε μετά τη χθεσινή τηλεμαχία στη Φιλαδέλφεια.

Μεταξύ των ερωτηθέντων, 45% εξέφρασαν θετική άποψη για την Χάρις, σε σύγκριση με 39% που εξέφρασαν θετική άποψη για τον Τραμπ. Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ εγγεγραμμένων ψηφοφόρων που παρακολούθησαν το ντιμπέιτ, διεξήχθη από έναν οργανισμό δημοσκοπήσεων για λογαριασμό αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, περιλαμβανομένου του CNN.

The Great Debate begins with the most awkward handshake in modern political history. pic.twitter.com/rzuttNuyPf

Η έρευνα έδειξε ότι 44% των ερωτηθέντων δεν είναι θετικά προδιατεθειμένοι έναντι της Χάρις μετά την τηλεμαχία, ενώ 51% των ερωτηθέντων απάντησαν αρνητικά για τον Τραμπ.

Ο Τραμπ προηγείται ωστόσο ξεκάθαρα σε ένα τομέα: περίπου 55% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι ο Τραμπ έχει περισσότερες ικανότητες στην οικονομία από την Χάρις, το σκορ της οποίας ήταν 35%.

Ωστόσο οι αριθμοί μπορεί να μην σημαίνουν και πολλά: 82% των ερωτηθέντων είπαν ότι η τηλεοπτική μονομαχία των δύο υποψηφίων δεν θα επηρεάσει την ψήφο τους τον Νοέμβριο.

Η πολυαναμενόμενη βραδιά στο ABC News ξεκίνησε με την Χάρις να πλησιάζει τον Τραμπ για να συστηθεί, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που οι δυο τους συναντήθηκαν ποτέ, δίνοντας το χέρι της στον πρώην πρόεδρο. Ήταν η πρώτη χειραψία σε προεδρικό ντιμπέιτ από την εκστρατεία του 2016.

To ντιμπέιτ μεταξύ της Αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις και του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χθες, Τρίτη, το βράδυ κάλυψε θέματα όπως η οικονομία, η μετανάστευση, η εξωτερική πολιτική, οι αμβλώσεις, η δημοκρατία και η κλιματική αλλαγή. Οι δυο υποψήφιοι συγκρούστηκαν επανειλημμένα, με τη Χάρις να προκαλεί τον Τραμπ να απαντήσει στην καταδίκη του για σειρά ποινικών αδικημάτων.

We are not going back. pic.twitter.com/KQhrCvvfgh

Η Χάρις κατάφερε να… στριμώξει τον Τραμπ, θίγοντας θέματα όπως οι ποινικές του δίκες, η εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου και η στάση του πρώην προέδρου για το δικαίωμα στην άμβλωση, με τον Τραμπ να αναγκάζεται να υπερασπιστεί το παρελθόν του αντί να επιτεθεί άμεσα στη Χάρις, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα.

Η Χάρις έστρεψε με πάθος τη συζήτηση στις αμβλώσεις, τονίζοντας τις επιπτώσεις της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου να ανατρέψει την απόφαση Roe v. Wade, ενώ ο Τραμπ επικεντρώθηκε έντονα στο θέμα της μετανάστευσης και της εγκληματικότητας των μεταναστών, παρουσιάζοντάς το ως κεντρικό ζήτημα.

Παρά τις προσπάθειες του Τραμπ να ελέγξει τη συζήτηση, η Χάρις θεωρείται ότι κατάφερε να προβάλει τον εαυτό της ως μια πιο σταθερή και ενωτική εναλλακτική επιλογή έναντι μιας προεδρίας Τραμπ.

Η Κάμαλα Χάρις πρόσαψε στον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό της Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι «περίγελος» των ξένων ηγετών, τονίζοντας πως «χειραγωγείται» από «δικτάτορες».

«Έχω γυρίσει τον κόσμο ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κι οι ηγέτες του κόσμου όλου περιγελούν τον Ντόναλντ Τραμπ», είπε η Χάρις, επιμένοντας πως είναι «διαβόητο» το ότι «δικτάτορες και αυταρχικοί ηγέτες εύχονται να γίνετε ξανά πρόεδρος διότι γνωρίζουν πολύ καλά πως μπορούν να σας χειραγωγήσουν κολακεύοντάς σας και κάνοντάς σας χάρες».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε για ακόμη μια φορά τη Δημοκρατική αντίπαλό του Κάμαλα Χάρις πως είναι «μαρξίστρια».

«Είναι μαρξίστρια. Όλοι το ξέρουν πως είναι μαρξίστρια. Δεν έχει κανένα πρόγραμμα. Αντέγραψε το πρόγραμμα του Μπάιντεν, που συνοψίζεται σε τέσσερις φράσεις. Αυτές είναι απλά ‘θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τους φόρους'. Δεν έχει πρόγραμμα», επέμεινε ο Τραμπ.

I thought that was my best Debate, EVER, especially since it was THREE ON ONE!