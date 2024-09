Debate Χάρις - Τραμπ: «Είσαι δικτάτορας» - «Εξαιτίας σου έφαγα σφαίρα»

Απόσπασμα από την εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» / MEGA

Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκαν αντιμέτωποι στο πρώτο μεταξύ τους debate, ενόψει των αμερικανικών προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου, που τα είχε όλα. Κόντρες, «διαξιφισμοί», μπηχτές και μία χειραψία που... θα μείνει στα βιβλία της ιστορίας κέντρισαν το ενδιαφέρον των Αμερικανών.

Kamala Harris just owned Trump. It started with a handshake and ended with Trump getting his ass handed to him. #Debate2024 pic.twitter.com/ulzi3Wd5Fh

Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ είπε στην τηλεμαχία του με τη Δημοκρατική αντίπαλό του Κάμαλα Χάρις ότι «το Ισραήλ θα χαθεί» αν κερδίσει εκείνη τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

«Απεχθάνεται το Ισραήλ. Αν γίνει πρόεδρος αυτή, πιστεύω ότι το Ισραήλ δεν θα υπάρχει πλέον σε δυο χρόνια», επέμεινε ο μεγιστάνας των ακινήτων. «Το Ισραήλ θα χαθεί», επανέλαβε.

Η πρώτη τηλεμαχία Χάρις - Τραμπ εν όψει των αμερικανικών εκλογών του Νεομβρίου / AP (Alex Brandon)

Παράλληλα, ο Τραμπ έδειξε για νιοστή φορά να αρνείται να αναγνωρίσει πως έχασε στις εκλογές του 2020 από τον Τζο Μπάιντεν.

«Υπάρχουν τόσες αποδείξεις, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ρίξετε μια ματιά», υποστήριξε, επαναλαμβάνοντας τον ανυπόστατο ισχυρισμό του πως διαπράχθηκε νοθεία. «Έλαβα 75 εκατομμύρια ψήφους, περισσότερες από οποιονδήποτε απερχόμενο πρόεδρο. Μου είχαν πει πως αν λάμβανα 63 εκατομμύρια, όσες είχα λάβει το 2016, δεν θα μπορούσα να χάσω», πρόσθεσε.

Η Δημοκρατική υποψήφια πρόεδρος Κάμαλα Χάρις κατηγόρησε τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό της Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι «περίγελος» των ξένων ηγετών, τονίζοντας πως «χειραγωγείται» από «δικτάτορες», κατά τη πρώτη τηλεμαχία τους στη Φιλαδέλφεια, που μονοπωλείται από πικρές και σκληρές κατηγορίες.

«Έχω γυρίσει τον κόσμο ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κι οι ηγέτες του κόσμου όλου περιγελούν τον Ντόναλντ Τραμπ», διαβεβαίωσε η κυρία Χάρις, επιμένοντας πως είναι «διαβόητο» το ότι «δικτάτορες και αυταρχικοί ηγέτες εύχονται να γίνετε ξανά πρόεδρος διότι γνωρίζουν πολύ καλά πως μπορούν να σας χειραγωγήσουν κολακεύοντάς σας και κάνοντάς σας χάρες».

Το πολυναναμενόμενο debate Χάρις - Τραμπ / AP (Alex Brandon)

Ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε κατά τη διάρκεια της πολυαναμενόμενης πρώτης τηλεμαχίας του με τη Δημοκρατική αντίπαλό του Κάμαλα Χάρις πως δεν έχει «καμιά αμφιβολία» ότι ο λόγος που έγινε η απόπειρα δολοφονίας του στα μέσα του Ιουλίου ήταν οι επικρίσεις των αντιπάλων του.

«Δεν έχω καμιά αμφιβολία πως χτυπήθηκα από σφαίρα στο κεφάλι εξαιτίας όσων είπαν για μένα», είπε ο πρώην πρόεδρος, που τραυματίστηκε στο αυτί όταν διαπράχθηκε η απόπειρα. «Μιλάνε για δημοκρατία», λένε πως «είμαι απειλή για τη δημοκρατία. Αλλά αυτοί είναι η απειλή», επέμεινε ο κ. Τραμπ.

Η Κάμαλα Χάρις στο debate / AP (Alex Brandon)

Η Κάμαλα Χάρις κατηγόρησε τον αντίπαλό της πως διαδίδει «ψέματα» για την άμβλωση κι είναι «προσβλητικός για τις γυναίκες» στο πρώτο τους τηλεοπτικό ντιμπέιτ στη Φιλαδέλφεια.

Αφού επέμεινε στα ψεύδη και στις παλινωδίες του κ. Τραμπ για την άμβλωση, η κυρία Χάρις απαρίθμησε με τρόπο παθιασμένο τις συνέπειες στη ζωή πολλών Αμερικανίδων που είχε η αναίρεση από το Ανώτατο Δικαστήριο απόφασής του που εγγυάτο το δικαίωμα αυτό σε όλη τη χώρα.

Ακόμη, η κυρία Χάρις έκανε νύξη εναντίον του κ. Τραμπ για κάτι που προβάλλει περήφανα ο Ρεπουμπλικάνος αντίπαλός της, τα πλήθη που συρρέουν για να τον ακούσουν.

Πολλοί «φεύγουν από τις συγκεντρώσεις του νωρίς, από εξάντληση κι από βαρεμάρα», πέταξε η Δημοκρατική υποψήφια στην τηλεμαχία τους, που μεταδίδεται από το ABC.

Με ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι Αμερικάνοι το προεδρικό debate μεταξύ Τραμπ - Χάρις / AP (Matt Slocum)

Η Κάμαλα Χάρις διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση των Δημοκρατικών «συμμάζεψε το χάλι» που άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ιδίως στην οικονομία, ολοκληρώνοντας τη θητεία του στην προεδρία.

«Αυτό που κάναμε ήταν πως συμμαζέψαμε το χάλι που άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ», είπε η υποψήφια των Δημοκρατικών αναφερόμενη στη θητεία του Ρεπουμπλικάνου στον Λευκό Οίκο (2017-2021).

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο debate / AP (Matt Slocum)

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε για ακόμη μια φορά τη Χάρις πως είναι «μαρξίστρια» στο πρώτο τους τηλεοπτικό ντιμπέιτ, το βράδυ της Τρίτης στη Φιλαδέλφεια.

«Είναι μαρξίστρια. Όλοι το ξέρουν πως είναι μαρξίστρια», πέταξε ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος κατά τη διάρκεια της τηλεμαχίας που μεταδίδεται από το ABC.

Πρόσαψε επίσης στην Δημοκρατική αντίπαλό του πως δεν έχει κανένα πρόγραμμα, «αντέγραψε» αυτό του απερχόμενου προέδρου Τζο Μπάιντεν.

«Δεν έχει κανένα πρόγραμμα. Αντέγραψε το πρόγραμμα του Μπάιντεν, που συνοψίζεται σε τέσσερις φράσεις. Αυτές είναι απλά ‘θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τους φόρους’. Δεν έχει πρόγραμμα», επέμεινε ο κ. Τραμπ.

Ο πρώην πρόεδρος απάντησε, ερωτηθείς σχετικά με προηγούμενη δήλωσή του κατά την οποία η κυρία Χάρις «έγινε» μαύρη για εκλογικούς λόγους, «διάβασα πως είναι μαύρη».

I thought that was my best Debate, EVER, especially since it was THREE ON ONE!

Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως αυτή ήταν η «καλύτερη» επίδοσή που κατέγραψε «ποτέ» σε τηλεοπτικό ντιμπέιτ, παρότι ήταν «τρεις εναντίον ενός». Μάλιστα, κατηγόρησε τους δυο συντονιστές του ABC ότι δεν φάνηκαν αμερόληπτοι, και πως επέλεξαν πλευρά.

«Πιστεύω πως αυτό ήταν το καλύτερο μου ντιμπέιτ (...) ακόμη περισσότερο διότι ήταν τρεις εναντίον ενός!», ανέφερε ο μεγιστάνας μέσω Truth Social, ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που αποτελεί προσωπικό του δημιούργημα, μετά την εκπομπή.

Αυτή ήταν η έβδομη τηλεμαχία του είδους στην οποία πήρε μέρος.

NEW from @jomalleydillon on HUGE debate win >>



"The American people got to see the choice they will face this fall at the ballot box: between moving forward with Kamala Harris, or going backwards with Trump....Vice President Harris is ready for a second debate. Is Donald Trump?" pic.twitter.com/zbkCCD8xPO