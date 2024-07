Η στιγμή που ο Τραμπ φτάνει στο νοσοκομείο μετά την απόπειρα δολοφονίας

Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR

Ένα σοκαριστικό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει καρέ - καρέ τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στο νοσοκομείο της Πενσυλβάνια αμέσως μετά την απόπειρα δολοφονίας.

A patient at the Butler, Pennsylvania hospital captured the tense moment when President Trump arrived. The ER waiting room buzzed with shock and concern as news spread that Donald Trump had been shot. pic.twitter.com/jYcNeB5dbG