Νέο βίντεο από την απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Ο δράστης έχει πέσει νεκρός

λίγο μετά την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ βλέπει το φως της δημοσιότητας και καταγράφει τους αστυνομικούς να στέκονται γύρω από το πτώμα του υποψήφιου εκτελεστή. Στα πλάνα φαίνεται να αναφέρουν πως ο άνδρας είχε ταυτοποιηθεί ως ύποπτος πριν την απόπειρα.

Το βίντεο προέρχεται από κάμερα σώματος και κοινοποιήθηκε από τον γερουσιαστής της Αϊόβα, Τσακ Γκράσλεϊ.

JUST IN: Bodycam footage released by Senator Chuck Grassley from the Trump Pennsylvania rally on July 13th.



The video was obtained from the Beaver County Emergency Services Unit.



In the footage, the men were discussing how they had noticed Thomas Crooks earlier before the… pic.twitter.com/KQErF69xk5