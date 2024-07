Τραμπ: Τα τρία όπλα της δολοφονικής επίθεσης και η μυστηριώδης γυναίκα

Βίντεο Open

Νέο βίντεο από τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια κατά τη διάρκεια της προεκλογικής ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ και πριν την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του. Την ίδια ώρα, νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος χρησιμοποίησε τρία όπλα, ενώ μυστήριο έχει προκαλέσει η συμπεριφορά μιας γυναίκας που βρισκόταν στο πλήθος.

Λίγες ώρες μετά την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Μέσων Ενημέρωσης Ιατροδικαστική, Καταλίν Γκριγκόρας και του Ερευνητικού Συνεργάτη του ιδίου ιδρύματος, Κόουλ Γουάιτκότον ανέφεραν ότι η δολοφονική επίθεση έγινε με τρία όπλα.

Όπως επισημαίνουν, ο Τόμας Μάθιου Κρουκς χρησιμοποίησε τρία όπλα. Οι τρεις πρώτες βολές προέρχονταν από το φερόμενο όπλο Α, οι επόμενες πέντε από το όπλο Β και η τελική «ακουστική ώθηση» από ένα πιθανό όπλο Γ.

Πάντως, οι Μυστικές Υπηρεσίες έχουν αναφέρει ότι ο Κρουκς έδρασε μόνος του και ότι δεν υπήρχαν συνεργοί.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης βλέπουν και ξανά βλέπουν τα βίντεο με την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ, και το μάτι τους «έπεσε» σε μια μελαχρινή, μυστηριώδη γυναίκα που καθόταν με άλλους πολίτες πίσω από τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο.

Λίγο πριν πέσουν οι πρώτοι πυροβολισμοί, που άφησαν πίσω τους έναν νεκρό, η εν λόγω γυναίκα που φοράει μαύρα γυαλιά και καπέλο, φαίνεται να κάνει κάποιες σπασμωδικές κινήσεις και να κοιτάει τριγύρω της με νευρικότητα.

Την ώρα που ο 20χρονος δράστης άρχισε να πυροβολεί και επικράτησε πανικός στο πλήθος, εκείνη ατάραχη έπεσε για λίγο κάτω, όμως αμέσως σηκώθηκε και άρχισε να τραβάει βίντεο με το κινητό της τηλέφωνο όσα διαδραματίζονταν.

pic.twitter.com/Fi1FR7yVw1

Όπως φαινεται στα πλάνα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, πολίτες είχαν εντοπίσει τον 20χρονο δράστη στην ταράτσα του κτιρίου απ΄όπου «γάζωσε» το πόντιουμ του πρώην Αμερικανού προέδρου και προσπαθούσαν να ενημερώσουν την αστυνομία.

«Ανεβαίνει στη σκεπή τον βλέπεις; Ξαπλώνει;», «Να, τον βλέπω, ξαπλώνει», «Αστυνόμε εδώ είναι κάποιος στη σκεπή», ακούγονται να λένε πολίτες και να ενημερώνουν παράλληλα έναν αστυνομικό που περνούσε από το σημείο.

BREAKING:



pic.twitter.com/ZC2wrsJNfm